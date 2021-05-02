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Милан готов предложить 40 млн евро за Де Пауля

Италия
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Аргентинец интересен руководству клуба

Милан готов предложить 40 млн евро за Де Пауля

Новина українською

"Милан" хочет летом подписать полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля. Клуб давно следит за аргентинцем.

За футболиста красно-черные готовы отдать 40 миллионов евро. Ранее игроком активно интересовался мадридский "Атлетико".

В текущем сезоне Серии А Де Пауль провел 31 матч за "Удинезе" и забил восемь голов.

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В статье: Удинезе (Удине) Родриго де Пауль Милан
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Источник:
Calciomercato

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