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Милан готов предложить 40 млн евро за Де Пауля
Аргентинец интересен руководству клуба
"Милан" хочет летом подписать полузащитника "Удинезе" Родриго Де Пауля. Клуб давно следит за аргентинцем.
За футболиста красно-черные готовы отдать 40 миллионов евро. Ранее игроком активно интересовался мадридский "Атлетико".
В текущем сезоне Серии А Де Пауль провел 31 матч за "Удинезе" и забил восемь голов.
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Источник:Calciomercato
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