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Де Дзерби: Возможно, я мог бы уйти

Италия
(1 голосов)

Тренер "Сассуоло" прокомментировал слухи о своем уходе

Де Дзерби: Возможно, я мог бы уйти

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

"Сассуоло" сегодня встретится с "Аталантой" в рамках матча 34-го тура Серии А. Перед матчем наставник команды Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем переходе в донецкий "Шахтер":

"Люди пишут повсюду, я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь случится. Я в долгу перед ними, и это правильно.

Возможно, я мог бы уйти, точно так же, как возможно, что я мог бы остаться. Игроки профессионалы, они полностью сосредоточены и могут продолжать играть со мной или без меня", - сказал специалист.

В текущем сезоне "Сассуоло" под руководством Де Дзерби одержал одержал 14 побед и 10 раз сыграл вничью в 33-х турах Серии А. Тренер команды имеет предложение о контракте со стороны донецкого "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football-italia

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 12:08
Возможно я бы мог уйти, но как узнал, что приглашают в Шахтёр --- решил остаться.
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.05.2021 в 12:14
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
02.05.2021 в 12:23
Обрати внимание,как над тобой смеется ещё не специалист
Ответить
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 12:39
Смех --- не грех, никому не запрещено.
+3
0


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