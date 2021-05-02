Де Дзерби: Возможно, я мог бы уйти

"Сассуоло" сегодня встретится с "Аталантой" в рамках матча 34-го тура Серии А. Перед матчем наставник команды Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем переходе в донецкий "Шахтер":

"Люди пишут повсюду, я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь случится. Я в долгу перед ними, и это правильно.

Возможно, я мог бы уйти, точно так же, как возможно, что я мог бы остаться. Игроки профессионалы, они полностью сосредоточены и могут продолжать играть со мной или без меня", - сказал специалист.