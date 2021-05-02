Серия А. Лацио много пропускает, много забивает и догоняет

Рим. "Стадио Олимпико"

: Корреа 30, 56, Иммобиле 43 (пен.), Луис Альберто 48 - Марушич 47 (автогол), Скамакка 80 (пен.), Шомуродов 81

": Рейна, Марушич, Худт, Раду, Лаццари, Лейва (Катальди 57), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро 83), Луис Альберто (Пароло 83), Лулич (Фарес 67), Корреа (А. Перейра 83), Иммобиле

": Перин, Бираски, Радованович (Гильоне 46), Мазьелло, Гольданига, Бадель, Строотман (Ровелла 52), Зайц (Пьяца 46), Дзаппакоста (Кассата 69), Дестро (Скамакка 46), Шомуродов

: Лейва 45, Катальди 80, Фарес 81 - Бираски 32, Радованович 41, Мазьелло 71, Кассата 90+2

В последние годы "грифоны" "Дженоа" не раз ставали чёрной меткой для "орлов", сбивая их полёт в весьма важные, критические моменты. С 2010-го года "Лацио" лишь однажды сумел одержать две победы подряд над ними. В предыдущем сезоне, когда пробился в Лигу Чемпионов. В нынешнем сезоне он уже потерял очки в Генуе (1:1). Потому следовало быть весьма осторожным. Ещё и лидера обороны Франческо Ачерби сегодня не было. Зато были лидеры атаки. Чиро Иммобиле забил в четвёртом матче подряд после восьми подряд без голов, Хоакин Корреа сделал дубль во втором подряд - и погоня продолжается.

"Лацио" начал матч агрессивно, штурмом, девятью ударами за первые 15 минут. "Дженоа" кое-как выдержала его, Иммобиле пробивал то чуть мимо, то во вратаря (правду говоря, суперсейвы Перину не понадобились), защитники отчаянно блокировали. Однако далее, в менее шумные минуты, комбинацию Радованович прервал... ударом в ногу Корреа, от которой мяч уже полетел в ворота. Затем он же сбил Иммобиле в своей штрафной. На 43-ей минуте счёт по ударам по воротам был 14:0. А на прорыв и прострел Гильоне и автогол Марушича пяткой (!) в начале второго тайма хозяева сразу же дважды ответили.

Этот матч напомнил совсем недавнюю встречу "Лацио" с "Беневенто". 4:1, затем 4:3. На этот раз два перехвата и две контратаки принесли фавориту два гола. Альберто забросил будто рукой с 15-ти метров, Корреа прорвался дальше, сместился и пробил низом. Перин достал, но не выбил. После чего игра казалась законченной. Однако ближе к концовке, после сейва Перина от Иммобиле, Катальди вдруг наступил на ногу Баделю. Бадель затем бросил Шомуродова в прорыв. И последние минуты стали весьма напряжёнными. Впрочем, не результативными.

"Лацио" одерживает 11-ю домашнюю победу подряд. А это рекорд клуба. Седьмую победу в восьми матчах на всех полях. Ныне он лишь в двух очках от "Наполи" и "Ювентуса" при равенстве матчей. Его оборона очень ненадёжна, пропустила уже 11 мячей в четырёх последних матчах. Зато атака забила 14. А это позволяет продолжать борьбу за попадание в Топ-4. "Дженоа" же с 11-ым из 13-ти последних матчей без побед остаётся в пяти очках над зоной вылета.