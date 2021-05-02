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Малиновский оформил голевое действие в 7-м матче подряд. ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Руслан принял участие в первом голе клуба из Бергамо против "Сассуоло"

Малиновский оформил голевое действие в 7-м матче подряд. ВИДЕО

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В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Сассуоло".

Счет в поединке открыл хавбек гостей Робин Госенс - полузащитник отметился забитым мячем на 32-й минуте встречи. Голевой передачей на немца отметился украинец Руслан Малиновский. Таким образом хавбек сборной Украины принял участие в голе команды Гасперини в 7-м поединке подряд.

В текущем сезоне Серии А 27-летний Малиновский принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 10 голевых передач.

Видео ассиста Малиновского

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло
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tartar (Львів)
02.05.2021 в 16:58
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