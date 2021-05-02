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Малиновский оформил голевое действие в 7-м матче подряд. ВИДЕО
Руслан принял участие в первом голе клуба из Бергамо против "Сассуоло"
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде играет против "Сассуоло".
Счет в поединке открыл хавбек гостей Робин Госенс - полузащитник отметился забитым мячем на 32-й минуте встречи. Голевой передачей на немца отметился украинец Руслан Малиновский. Таким образом хавбек сборной Украины принял участие в голе команды Гасперини в 7-м поединке подряд.
В текущем сезоне Серии А 27-летний Малиновский принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 10 голевых передач.
Видео ассиста Малиновского
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