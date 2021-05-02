Серия А. Аталанта теряет очки, Интер - чемпион Италии!

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Берарди 52 (пен.) - Гозенс 32

: Муриэль 77 (вратарь)

": Консильи, Мулдур (Тольян 87), Марлон, Кирикеш (Д. Феррари 46), Кирьякопулос, Локателли, Обьянг (Бурабия 60), Берарди, Бога, Х. Траоре (Айхан 78), Дефрель (Распадори 46)

": Голлини, Толой (Паломино 79), Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина (Спортьелло 32), Д. Сапата (Муриэль 60)

: Марлон 28, Кирикеш 34, Локателли 40, Обьянг 45, Д. Феррари 63 - Джимсити 78

: Марлон 75 (вторая жёлтая) - Голлини 22 (прямая красная)

"Мы хотим второе место впервые в истории клуба". Об этом в каждом интервью говорили тренер и особенно игроки "Аталанты". Без оговорок и условностей. Об этом говорили 31 очко, набранное в 12-ти турах, 30 забитых мячей. Останавливаться бергамцы не собирались даже против "Сассуоло", во второй раз за последние три года оформившего серию из четырёх побед подряд и засматривающегося на Еврокубки. Они опирались на серию из семи побед над этим соперником, в том числе пяти разгромов. Хотя Джан Пьеро Гасперини боялся, что соперник будет заряжен на реванш и на борьбу за Еврокубки.

Его латераль Ханс Хатебур объяснял такое преимущество в очных матчах желанием "Сассуоло" постоянно коротко разыгрывать мяч от обороны и умением "Аталанты" прерывать это, прессинговать и перехватывать. Вот как раз сегодня "Сассуоло" решил исправиться и нередко преодолевал прессинг средними и длинными передачами. Именно благодаря этому в тактическом плане он выглядел лучше соперника. Хотя в целом игра была неожиданно скучной, вязкой, слабой. Руслан Малиновский начал штрафным с фланга, отбитым вратарём. Обьянг в паре метров от ворот не бил, а ждал неизвестно чего.

Изменил игру очередной длинный пас за спины защитникам "Аталанты". Голлини запаниковал, выбежал за пределы штрафной аж на фланг и сбил Бога. Ожидалось, что "Сассуоло", и без того владевший мячом 66 процентов времени, устроит штурм. Но лучше заиграла как раз "Аталанта". Она села глубже в оборону, сама начала играть длинно. И вскоре даже забила. Малиновский классно забросил, и Гозенс успел замкнуть в падении. Робин затем ещё и перехватывал в штрафной, пробивая защитника. Хозяева же лишь однажды вывели Берарди практически на вратаря. Доменико не попал.

В начале второго тайма "Сассуоло" всё же удалось забить. С помощью сомнительного пенальти за равный стык Траоре с Толоем. Хатебур ответил прорывом прямо к Консильи и мощным ударом. Андреа спас. Жёсткая битва продолжалась. Гол Локателли отменили из-за минимального офсайда. Хозяева, что логично, и далее владели мячом, казались более свежими. А убойный шанс забить получили гости. Муриэль запрессинговал Марлона, тот задержал его, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Однако Луис, признанный лучшим игроком Серии А в апреле, исполнил пенальти плохо, по центру.

Как оказалось, этот момент был последним по-настоящему опасным в матче до добавленного времени. Обе команды устали от яростной борьбы. Хотя в добавленное, после подачи углового Консильи спас, а затем и защитники помогли. А к угловому привёл удар Малиновского издали. Также вытащенный вратарём.

"Аталанта" возвращается на второе место, но уже без преимущества по очкам. Такое преимущество есть у "Интера". В 13 очков за четыре тура до финиша сезона. А это означает, что подопечные Антонио Конте официально обеспечивают себе чемпионский титул!Первый после девяти "Ювентуса" подряд и ещё одного "Милана" до этого.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Паласио 31, 71, 84 - Влахович 22 (пен.), 74, Бонавентура 64

": Скорупски, Томиясу (Сков Ольсен 76), Сумаро, Данило, Де Сильвестри, Сориано, Сванберг, Орсолини, Виньято (Джувара 90), Барроу, Паласио

": Драговски, Касерес, Х. Пеццелла, Миленкович, Венути, Пулгар, Амрабат, Бонавентура (Кастровилли 82), Бираги (Игор 68), Рибери (Куаме 77), Влахович

: Сумаро 21, Сванберг 47 - Миленкович 76, Игор 79

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

: Осимхен 13 - Нандес 90+4

": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Демме, Руис (Элмас 81), Лосано (Политано 68), Зелински (Бакайоко 81), Л. Инсинье, Осимхен (Мертенс 76)

": Краньо, Чеппителли (Симеоне 76), Годин, Карбони, Нандес, Дейола (Асамоа 71), Данкан, Ликояннис (Черри 82), Наингголан, Дзаппа (Калабрези 82), Паволетти

: Демме 56 - Годин 33, Дейола 34, Паволетти 46

В Неаполе также встречались команды, пребывающие в отличной форме. "Наполи" с 22-мя очками из 27-ми последних возможных, дома с 22-мя из 24-ёх. В 32-ом туре разнёс "Лацио", в 33-ем очень много создал против "Торино" и чётко победил. "Кальяри" борется за выживание против "Торино" и ещё нескольких других команд. Он выиграл три матча подряд. Правда, больше думал о матче следующего тура против "Беневенто", который сейчас в зоне вылета. Потому оставил своего лучшего бомбардира, лучшего игрока Жоао Педро, висящего на карточках, в запасе. Но и без него поборолся.

Хозяева начали весьма мощно, перехватили, Инсинье подсёк в прорыв, Осимхен завершил. А вот далее, несмотря на те же 66 процентов владения, создавали больше гости. Скидку головой Дзаппа продлил в стойку с семи метров, Мерет спас двойным сейвом от Паволетти и Нандеса. Во втором тайме обе команды старались забить одновременно. Демме был ближе, попав издали в стойку. Осимхен и Ликояннис не попали головой из отличных позиций. Правда, минуте к 62-ой игра успокоилась.

"Кальяри" заменил двух защитников на нападающих. Что лишь постепенно усилило давление на ворота Мерета. Тем не менее, этого в итоге хватило. Или, точнее, "Наполи" не хватило одного гола и обороны. Мерет был вынужден спасать его в концовке от удара Паволетти слёта. А в самой-самой концовке уже не смог. Даже не вышел. Позволив Нандесу замкнуть в падении длииииинный заброс Данкана из пределов вратарской.

Ничья, которая может оказаться критической для обеих команд. "Наполи" по итогам тура может вновь покинуть Топ-4. А "Кальяри" точно будет опережать зону вылета не только по разнице мячей, но и по очкам. Такие голы и результаты решают судьбу сезона.