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Шахтер все ближе? Де Дзерби отказал Фиорентине
Также "фиалкам" отказал Гаттузо
Авторитетное итальянское издание Tuttomercato, со ссылкой на Sky Sport, сообщает, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".
По информации источника, 41-летний Де Дзерби хотел полностью изменить стиль игры "фиалок", что не понравилось руководство клуба из Флоренции. Также "Фиорентине" отказал нынешний наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо.
Де Дзебри активно сватают в донецкий "Шахтер". Вчера, в СМИ была информация, что "горняки" предлагают итальянскому специалисту
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