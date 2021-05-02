Шахтер все ближе? Де Дзерби отказал Фиорентине

Авторитетное итальянское издание Tuttomercato, со ссылкой на Sky Sport, сообщает, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".

По информации источника, 41-летний Де Дзерби хотел полностью изменить стиль игры "фиалок", что не понравилось руководство клуба из Флоренции. Также "Фиорентине" отказал нынешний наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо.