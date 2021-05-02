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Шахтер все ближе? Де Дзерби отказал Фиорентине

Италия
(2 голосов)

Также "фиалкам" отказал Гаттузо

Шахтер все ближе? Де Дзерби отказал Фиорентине

Новина українською

Авторитетное итальянское издание Tuttomercato, со ссылкой на Sky Sport, сообщает, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".

По информации источника, 41-летний Де Дзерби хотел полностью изменить стиль игры "фиалок", что не понравилось руководство клуба из Флоренции. Также "Фиорентине" отказал нынешний наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо.

Де Дзебри активно сватают в донецкий "Шахтер". Вчера, в СМИ была информация, что "горняки" предлагают итальянскому специалисту контракт на 10 млн евро за 3 года.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 19:01
А що так, за 10 хвилин не встиг добігти?
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0
0
storm_ua (Николаев)
02.05.2021 в 18:52
Все лучше чем аферист луческу
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0
-7
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Просто Квашин (Харьков)
02.05.2021 в 19:04
до сих пор пукан штормит...? ... Ставай раком и делай нам чемпионский коридор !
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
02.05.2021 в 18:47
ждеМ в ШАХТЕРЕ!!!!
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+1
-3
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Просто Квашин (Харьков)
02.05.2021 в 19:05
...щн не идиот, в кротоне не пойдет...
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0
0


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