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Конте 5 раз побеждал в Серии А. Больше только у Трапаттони, Аллегри, Капелло и Липпи
"Интер" досрочно оформил чемпионство
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В матче 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в гостях не сумела переиграть "Сассуоло". Таким образом, миланский
Для наставника "нерадзурри" Антонио Конте это "скудетто" стало 4-м в рамках тренерской карьеры - ранее итальянский наставник приводил туринский "Ювентус" к победам в чемпионате в Италии в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14.
Лишь пять тренеров в истории в чемпионата Италии имеют больше титулов - Джованни Трапаттони - 7, Массимилиано Аллегри - 6, Фабио Капелло - 5, Марчелло Липпи - 5 и Карло Каркано - 4.
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