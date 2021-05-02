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Конте 5 раз побеждал в Серии А. Больше только у Трапаттони, Аллегри, Капелло и Липпи

Италия
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"Интер" досрочно оформил чемпионство

Конте 5 раз побеждал в Серии А. Больше только у Трапаттони, Аллегри, Капелло и Липпи

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В матче 34-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в гостях не сумела переиграть "Сассуоло". Таким образом, миланский "Интер" оформил досрочное чемпионство в Италии.

Для наставника "нерадзурри" Антонио Конте это "скудетто" стало 4-м в рамках тренерской карьеры - ранее итальянский наставник приводил туринский "Ювентус" к победам в чемпионате в Италии в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14.

Лишь пять тренеров в истории в чемпионата Италии имеют больше титулов - Джованни Трапаттони - 7, Массимилиано Аллегри - 6, Фабио Капелло - 5, Марчелло Липпи - 5 и Карло Каркано - 4.

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В статье: Джованни Трапаттони Марчелло Липпи Фабио Капелло Массимилиано Аллегри Антонио Конте
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