Серия А. Ужасная игра, но камбек и победа Ювентуса

Удине. "Дачия Арена"

: Н. Молина 10 - Криштиану Роналду 83 (пен.), 90

": Скуффет, Бекао, Нуйтинк (Увеян 90+3), Бонифаци (Самир 84), Н. Молина, Уолас, Арслан (Форестьери 71), Де Пауль, Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Окака

": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Коррейя 83), МакКенни (Рабио 83), Бентанкур, Бернардески (Кулушевски 59), Дибала (Мората 66), Криштиану Роналду

: Арслан 44, Р. Перейра 55, Де Пауль 83

Ничьи "Аталанты" и "Наполи" должны были снизить давление с "Ювентуса", вдохновить его. К тому же, в отличие от них, он играл против безразличного соперника. "Удинезе" не вылетит и не будет в Еврокубках. Проблема в том, что сам "Ювентус" выглядел безразличным. Не показывал, что понимает важность борьбы за место в Топ-4. Особенно - в гостях, где выиграл лишь один из шести предыдущих матчей. Андреа Пирло пытался убедить, что его не беспокоят слухи об увольнении, заявлял, что его игроки всё понимают и готовы бороться. Впрочем, в игре это поначалу не было заметно.

"Удинезе", против жёсткости и сильной обороны которого предостерегал Пирло, начал активно. Стригер-Ларсен пробил издали, пусть и по центру. Де Пауль быстро разыграл штрафной, Молина прорвался справа и пробил низом. Мяч прошёл под ногой Щесны. "Юве" не отвечал, даже не пробивал по воротам до 25-ой минуты. Да и затем из 10-12 минут давления выжал лишь чуть неточный удар МакКенни головой с подачи углового и пару заблокированных. В первые 17 минут второго тайма хозяева даже осмелели, прессинговали, часто и интересно комбинировали. А гости продолжали свою гостевую апатию.

К середине тайма "маленькие зебры" уже устали, в их штрафную начало залетать больше мячей. Тем не менее, вратарь Скуффет, не игравший в матче Серии А 925 дней, оставался практически без работы. Как раз в эти минуты наиболее проявлялась глубина игровой и психологической бездны "больших зебр". Но и у "Удинезе" были свои проблемы с психологией. В четырёх предыдущих матчах они привозили пенальти. Привезли и сейчас. Де Пауль, находясь в "стенке" при штрафном Роналду (кстати, как раз фол на Куадрадо, приведший к этому штрафному, крайне сомнительный), отбил рукой.

Ничья в психологическом плане помогала бывшему чемпиону не больше, чем победа. И он вдруг забегал. Начал стелиться в подкатах, бороться, атаковать. Соперник также пытался забить. Что облегчило жизнь вышедшему на замену Рабио. Француз навесил с фланга, а Роналду с острого угла головой прошил Скуффета. Вратарь должен был брать такой удар.

В день официальной потери Скудетто собственное безвольное поражение с ужасной игрой и вылет из Топ-4 были бы для "Юве" страшным психологическим ударом. Его удалось избежать. Удалось вспомнить о принципе Fino Alla Fine, борьбы до конца, и вырвать победу. Роналду удалось прервать серию из трёх матчей без забитых сразу же дублем. Пирло удалось спастись от отставки, возможно, даже немедленной, отличной заменой. И теперь даже к матчу против "Милана" в следующем туре "бьянконери" подойдут выше в турнирной таблице и с большей верой в себя.