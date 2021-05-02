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Удинезе - Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов
Победа имени Криштиану
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 34-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на выезде обыграл "Удинезе" со счетом 2:1. Счет в матче открыли хозяева уже на 10-й минуте встречи, благодаря голу Молины. Но в концовке Криштиану Роналду выдал очередной яркий перформанс в своей карьере и вырвал победу для "зебр", записав на свой счет дубль.
Удине. "Дачия Арена"
Голы: Н. Молина 10 - Криштиану Роналду 83 (пен.), 90
"Удинезе": Скуффет, Бекао, Нуйтинк (Увеян 90+3), Бонифаци (Самир 84), Н. Молина, Уолас, Арслан (Форестьери 71), Де Пауль, Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Окака
"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Коррейя 83), МакКенни (Рабио 83), Бентанкур, Бернардески (Кулушевски 59), Дибала (Мората 66), Криштиану Роналду
Предупреждения: Арслан 44, Р. Перейра 55, Де Пауль 83
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