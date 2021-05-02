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Сассуоло - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
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Бергамо дарит для Милана скудетто

Сассуоло - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "Сассуоло". Первыми счет в поединке открыли подопечные Гасперини - Гозенс поразил ворота команды Де Дзерби после передачи Руслана Малиновского. В начале второго тайма вингер хозяев поля Берарди уравнял шансы команд на победу, реализовав 11-метровый. Муриэль на 77-й минуте мог принести три очка для клуба из Бергамо, но не сумел переиграть Консильи с "точки". Из-за этой ничьи (или благодаря) "Аталанты", "Интер" досрочно оформил чемпионство - первое за 11 лет.

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Аталанта" 1:1

Голы: Берарди 52 (пен.) - Гозенс 32

Нереализованный пенальти: Муриэль 77 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 87), Марлон, Кирикеш (Д. Феррари 46), Кирьякопулос, Локателли, Обьянг (Бурабия 60), Берарди, Бога, Х. Траоре (Айхан 78), Дефрель (Распадори 46)

"Аталанта": Голлини, Толой (Паломино 79), Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина (Спортьелло 32), Д. Сапата (Муриэль 60)

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В статье: Аталанта (Бергамо) Сассуоло
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