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Сассуоло - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов
Бергамо дарит для Милана скудетто
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "Сассуоло". Первыми счет в поединке открыли подопечные Гасперини - Гозенс поразил ворота команды Де Дзерби после передачи Руслана Малиновского. В начале второго тайма вингер хозяев поля Берарди уравнял шансы команд на победу, реализовав 11-метровый. Муриэль на 77-й минуте мог принести три очка для клуба из Бергамо, но не сумел переиграть Консильи с "точки". Из-за этой ничьи (или благодаря) "Аталанты", "Интер" досрочно оформил чемпионство - первое за 11 лет.
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
Голы: Берарди 52 (пен.) - Гозенс 32
Нереализованный пенальти: Муриэль 77 (вратарь)
"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 87), Марлон, Кирикеш (Д. Феррари 46), Кирьякопулос, Локателли, Обьянг (Бурабия 60), Берарди, Бога, Х. Траоре (Айхан 78), Дефрель (Распадори 46)
"Аталанта": Голлини, Толой (Паломино 79), Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина (Спортьелло 32), Д. Сапата (Муриэль 60)
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