Сассуоло - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "Сассуоло". Первыми счет в поединке открыли подопечные Гасперини - Гозенс поразил ворота команды Де Дзерби после передачи Руслана Малиновского. В начале второго тайма вингер хозяев поля Берарди уравнял шансы команд на победу, реализовав 11-метровый. Муриэль на 77-й минуте мог принести три очка для клуба из Бергамо, но не сумел переиграть Консильи с "точки". Из-за этой ничьи (или благодаря) "Аталанты", "Интер" досрочно оформил чемпионство - первое за 11 лет.

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум" "Сассуоло" - "Аталанта" 1:1 Голы: Берарди 52 (пен.) - Гозенс 32 Нереализованный пенальти: Муриэль 77 (вратарь) "Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 87), Марлон, Кирикеш (Д. Феррари 46), Кирьякопулос, Локателли, Обьянг (Бурабия 60), Берарди, Бога, Х. Траоре (Айхан 78), Дефрель (Распадори 46) "Аталанта": Голлини, Толой (Паломино 79), Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Пессина (Спортьелло 32), Д. Сапата (Муриэль 60)