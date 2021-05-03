ВИДЕО, как Наполи крушил Кальяри, но пропустил на 90+4-й и сыграл вничью

Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Кальяри, которые встречались в 34-м туре итальянской Серии А. Команда Гаттузо быстро открыла счет - очередной гол записал на свой счет нигериец Осимхен, который набрал неплохую форму после травмы. Затем Наполи потерял множество возможностей, чтобы увеличить преимущество и был за это наказан - на 90+4-й Кальяри спасся от поражения благодаря голу Нандеса. Потеря двух очков привела к тому, что Наполи отстал от Аталанты, Милана и Ювентуса как раз на два очка.

Итальянская Серия А. 34-й тур

Наполи - Кальяри 1:1

Голы: Осимхен 13 - Нандес 90 + 4