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ВИДЕО, как Наполи крушил Кальяри, но пропустил на 90+4-й и сыграл вничью

Италия
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Смотреть видео обзор матча Наполи - Кальяри, чемпионат Италии, 34-й тур

ВИДЕО, как Наполи крушил Кальяри, но пропустил на 90+4-й и сыграл вничью

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Кальяри, которые встречались в 34-м туре итальянской Серии А. Команда Гаттузо быстро открыла счет - очередной гол записал на свой счет нигериец Осимхен, который набрал неплохую форму после травмы. Затем Наполи потерял множество возможностей, чтобы увеличить преимущество и был за это наказан - на 90+4-й Кальяри спасся от поражения благодаря голу Нандеса. Потеря двух очков привела к тому, что Наполи отстал от Аталанты, Милана и Ювентуса как раз на два очка.

Итальянская Серия А. 34-й тур
Наполи - Кальяри 1:1
Голы: Осимхен 13 - Нандес 90 + 4

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В статье: Кальяри (Кальяри) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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