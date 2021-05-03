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ВИДЕО, как Наполи крушил Кальяри, но пропустил на 90+4-й и сыграл вничью
Смотреть видео обзор матча Наполи - Кальяри, чемпионат Италии, 34-й тур
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Наполи - Кальяри, которые встречались в 34-м туре итальянской Серии А. Команда Гаттузо быстро открыла счет - очередной гол записал на свой счет нигериец Осимхен, который набрал неплохую форму после травмы. Затем Наполи потерял множество возможностей, чтобы увеличить преимущество и был за это наказан - на 90+4-й Кальяри спасся от поражения благодаря голу Нандеса. Потеря двух очков привела к тому, что Наполи отстал от Аталанты, Милана и Ювентуса как раз на два очка.
Итальянская Серия А. 34-й тур
Наполи - Кальяри 1:1
Голы: Осимхен 13 - Нандес 90 + 4
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