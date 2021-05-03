  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Лучший сезон в моей карьере". Ромелу Лукаку – о чемпионстве миланского Интера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лучший сезон в моей карьере". Ромелу Лукаку – о чемпионстве миланского Интера

Италия
(1 голосов)

Бельгиец on fire

"Лучший сезон в моей карьере". Ромелу Лукаку – о чемпионстве миланского Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал выигрыш Скудетто, цитирует бельгийца портал Sky Sport Italia. Напомним, "нерадзурри" прервал гегемонию "Ювентуса" в Серии А, ведь "Старая синьора" брала золото в девяти предыдущих кампаниях.

"Я очень рад за всех болельщиков "Интера" по всему миру, за команду, за тренера и за весь клуб в целом. Это был отличный сезон для нас, я горжусь, что выступаю за "Интер". Фанаты были восхитительны, я хотел бы увидеть их на трибунах. Это первый титул для нас, нужно было отпраздновать".

"Да, это лучший сезон в моей карьере. Последняя кампания тоже была неплохой, но в этом розыгрыше мы достигли больших успехов".

Читайте такжеПирло: После 9-ти скудетто подряд эра завершилась. Юве хочет вернуться на вершину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Скудетто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.05.2021 в 11:09
интер, конечно же гуано, но в данном случае это лучше, чем туринский гей-клуб с целующимися роналду и дибалой
Ответить
0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
03.05.2021 в 11:01
Лукаку ти молодець
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...