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"Лучший сезон в моей карьере". Ромелу Лукаку – о чемпионстве миланского Интера
Бельгиец on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал выигрыш Скудетто, цитирует бельгийца портал Sky Sport Italia. Напомним, "нерадзурри" прервал гегемонию "Ювентуса" в Серии А, ведь "Старая синьора" брала золото в девяти предыдущих кампаниях.
"Я очень рад за всех болельщиков "Интера" по всему миру, за команду, за тренера и за весь клуб в целом. Это был отличный сезон для нас, я горжусь, что выступаю за "Интер". Фанаты были восхитительны, я хотел бы увидеть их на трибунах. Это первый титул для нас, нужно было отпраздновать".
"Да, это лучший сезон в моей карьере. Последняя кампания тоже была неплохой, но в этом розыгрыше мы достигли больших успехов".
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