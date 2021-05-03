"Лучший сезон в моей карьере". Ромелу Лукаку – о чемпионстве миланского Интера

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал выигрыш Скудетто, цитирует бельгийца портал Sky Sport Italia. Напомним, "нерадзурри" прервал гегемонию "Ювентуса" в Серии А, ведь "Старая синьора" брала золото в девяти предыдущих кампаниях.

"Я очень рад за всех болельщиков "Интера" по всему миру, за команду, за тренера и за весь клуб в целом. Это был отличный сезон для нас, я горжусь, что выступаю за "Интер". Фанаты были восхитительны, я хотел бы увидеть их на трибунах. Это первый титул для нас, нужно было отпраздновать".