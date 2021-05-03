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Милан не будет увеличивать зарплату Доннарумме

Италия
(1 голосов)

Вратарь может покинуть клуб

Милан не будет увеличивать зарплату Доннарумме

Новина українською

Агент голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола рассказал, что его клиенту поступили выгодные предложения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. "Милан" предлагает вратарю продлить соглашение на год с окладом в 8 миллионов евро.

La Gazzetta dello Sport пишет, что "Милан" не будет увеличивать свое предложение.

В этом сезоне футболист провел 44 матча за "Милан", пропустив 54 гола.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
03.05.2021 в 17:12
Если до конца контракта осталось два месяца, а контракт ещё не переподписан, значит Милан его практически потерял. Ну без увеличения зарплаты он можно не останется
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storm_ua (Николаев)
03.05.2021 в 15:27
Подписывай на 8 лямов и не воняй.
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