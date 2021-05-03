Милан не будет увеличивать зарплату Доннарумме

Агент голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола рассказал, что его клиенту поступили выгодные предложения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. "Милан" предлагает вратарю продлить соглашение на год с окладом в 8 миллионов евро.

La Gazzetta dello Sport пишет, что "Милан" не будет увеличивать свое предложение.

В этом сезоне футболист провел 44 матча за "Милан", пропустив 54 гола.