Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Интера: С Конте команда неизменно прогрессировала
В клубе надеются, что специалист останется
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта высказался о работе главного тренера команды Антонио Конте, который привёл "нерадзурри" к первому за 11 лет титулу чемпионов Италии.
"У нас нет плана "Б", есть только план "А". Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложилась прекрасная связь. Это важные ингридиенты для роста.
Что касается чемпионства, как и другие победы, эта потребовала серьёзных усилий и трудолюбия. Начиная с прошлого сезона команда неизменно прогрессировала. Год назад ей удалось финишировать в одном очке от "Ювентуса" и дойти до финала Лиги Европы. В этом сезоне Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха. Я много лет работаю в футболе и видел множество тренеров. Победители всегда отличаются от других определённой резкостью, у них особенная ДНК. Конте такой. Он победитель, и в этом сезоне у нас не возникло особых проблем. Антонио всегда говорит, что думает, и это положительная характеристика", — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Anch'io Lo Sport.
Популярное сейчас
- У Месси штрафные опаснее пенальти. Валенсия - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- Коуч Ингульца сообщил о дополнительном стимуле форварда Сичинавы на поединок с Олимпиком
- Борьба в подвале УПЛ, протесты в Манчестере, голы Месси и Роналду. Главные новости за 2 мая
- Даже лучше, чем серии Шевченко. Руслан Малиновский в пантеоне украинских легионеров
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО