Гендиректор Интера: С Конте команда неизменно прогрессировала

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта высказался о работе главного тренера команды Антонио Конте, который привёл "нерадзурри" к первому за 11 лет титулу чемпионов Италии.

"У нас нет плана "Б", есть только план "А". Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложилась прекрасная связь. Это важные ингридиенты для роста.

Что касается чемпионства, как и другие победы, эта потребовала серьёзных усилий и трудолюбия. Начиная с прошлого сезона команда неизменно прогрессировала. Год назад ей удалось финишировать в одном очке от "Ювентуса" и дойти до финала Лиги Европы. В этом сезоне Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха. Я много лет работаю в футболе и видел множество тренеров. Победители всегда отличаются от других определённой резкостью, у них особенная ДНК. Конте такой. Он победитель, и в этом сезоне у нас не возникло особых проблем. Антонио всегда говорит, что думает, и это положительная характеристика", — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Radio Anch'io Lo Sport.