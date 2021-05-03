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Лион попытается усилить состав Диего Годином

Италия
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Лион попытается усилить состав Диего Годином

Новина українською

Как пишет Calciomercato, защитник "Кальяри" Диего Годин может продолжить карьеру в "Лионе".

Команда хочет усилиться 35-летним уругвайцем, и клуб уже связался с агентом игрока касаемо возможного сотрудничества.

Сообщается, что препятствием для трансфера может стать зарплата Година, составляющая 5 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету уругвайского центрбека 1 гол в 25 матчах в Серии А.

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В статье: Лион Диего Годин Кальяри
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