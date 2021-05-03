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Итальянский врач получил год тюрьмы за подделку документов Давиде Асторе

Италия
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Игрок умер в 2018-м году

Итальянский врач получил год тюрьмы за подделку документов Давиде Асторе

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Бывший спортивный консультант итальянской "Фиорентины" Джорджио Галанти приговорен к одному году тюремного заключения. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Как пишет источник, профессор Галанти подписал документ, который позволял Давиде Астори заниматься профессиональным спортом 10 июля 2017 года.

Стоит отметить, что Астори не прошёл всех необходимых медицинских тестов, фиксирующих работу сердца. После расследования было установлено, что медицинские отчёты были подделанными.

Напомним, Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине накануне матча с "Удинезе".

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В статье: Давиде Астори Фиорентина (Флоренция)
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