Интер - чемпион, Рома исчезла, остальным бороться до конца. Итоги 34-го тура Серии А

Эллас Верона - Специя 1:1

Кротоне - Интер 0:2

Милан - Беневенто 2:0

Лацио - Дженоа 4:3

Наполи - Кальяри 1:1

Сассуоло - Аталанта 1:1

Болонья - Фиорентина 3:3

Удинезе - Ювентус 1:2

Сампдория - Рома 2:0

Торино - Парма 1:0

В 34-ом туре Серии А "Интер" обеспечил себе Скудетто. Свое 19-ое и первое после десяти лет. Наверное, чуть раньше, чем прогнозировали в начале сезона даже те, кто называл его фаворитом. То есть концовка будет скучной? Да ни в коем случае! Ведь борьба за места в Лиге Чемпионов лишь обостряется. Второе и пятое разделяют лишь два очка. "Лацио" с шестого может приблизиться на то же расстояние, если выиграет перенесенный матч. Не менее жарко и вокруг зоны вылета. Даже "Дженоа" с 13-го места приходится нервничать. Не нервничает лишь "Рома". Ей уже все равно.

Потери "Аталанты" и "Наполи"

"Аталанта" выдыхается? В последнее время её удачно затягивают в вязкую медленную битву ближе к центру поля. Причём соперникам удаётся не только сама битва, но и резвые проходы через центр. Даже Роберто Де Дзерби, помня о том, что всегда проигрывал Джан Пьеро Гасперини, решил сыграть против него иначе. "Сассуолло" часто отказывался от своего фирменного упорного короткого розыгрыша мяча от обороны, играл длинно. Длинным пасом и заработал удаление для соперника и уменьшал давление у своих ворот. И добыл ничью после семи поражений от бергамцев подряд, пяти из них - разгромных.

Разумеется, игру изменило и осложнило удаление вратаря Голлини. Ну так кто ему виноват? Пьерлуиджи уже извинился перед болельщиками. Луис Муриэль также мог выиграть её. Но исполнил пенальти плохо. После удаления Марлона и выравнивания составов "Аталанта" создала супершанс. Не забила. Её храбрая игра вдесятером заслуживает комплиментов, она может жаловаться и жалуется на слишком неоднозначный пенальти в её ворота. Гасперини уверен, что заслужила победу. Но он же напомнил и о матче против "Ромы", в котором также было удаление и в котором "Богиня" сама отдала победу.

Слишком беспокоящая тенденция. Лука Маркеджани, экс-вратарь сборной, а ныне эксперт Sky, заявил: "Такова разница между просто отличными игроками и чемпионами. Забивать, когда по-настоящему нужно. Разница между, например, Криштиану Роналду и Муриэлем". Как бы не оказалось в итоге, что он говорил о разнице между "Аталантой" и её соперниками. Она всё ещё вторая, 32 очка из последних 39-ти - отличный результат. Но в последнее время она потеряла четыре очень важных очка очень беспокоящим образом.

"Наполи" также потерял очки весьма беспокоящим образом. Дома, против аутсайдера. Пропустив на 94-ой минуте с отчаянного длинного заброса. Забив ранний гол, но не добив, позволяя сопернику попадать в стойку, своему вратарю - отбивать удары в упор. Прижимаясь к своим воротам в последние 20 минут матча. Такая ничья - из разряда тех, которые лишают места в Лиге Чемпионов, которые говорят о недостаточной жёсткости, взрослости команды, недостаточном умении побеждать. Тем более, что это уже третий матч из шести последних без побед. Прорыв неаполитанцев вдруг остановился.

Поражение от "Ювентуса" и ничья с "Интером" ещё были восприняты прессой нормально. Но сейчас она вернулась к любимому разрыву "Наполи". Говоря о возвращении декабря, о провальных заменах Дженнаро Гаттузо, об исчезновении его весенней команды. Corriere Della Sera говорил о недостатке кислорода и слишком глубокой обороне в концовке. Gazzetta Dello Sport - о прямой вине фаворита в упущенной победе. La Repubblica - о том, что Гаттузо лишь орёт, а не помогает игрокам. Il Giornale - о самоубийстве в концовке. И Рино и "Наполи" из-за своего бойкота прессы не могли отреагировать.

Отреагировал лишь сын Аурелио Де Лаурентиса Эдоардо, жёстко критиковавший арбитров за отменённый второй гол Осимхена. Особенно ВАР, даже не позвавший главного арбитра к экрану. "Паоло Маццолени был не на ВАРе, а в баре". И жалобы на арбитраж роднят этот матч с матчем "Аталанты". Хотя роднит и то, что обвинять обе команды должны прежде всего себя самих. Ещё одна такая потеря очков на отсутствии характера - и Лига Чемпионов уплывёт.

"Ювентус" вновь борется

Бесхарактерные потери очков очень опасны ещё и потому, что в соперниках "Ювентус". Да, он официально проиграл Скудетто впервые за десять лет, да, он играет ужасно. В Удине приехал лишь с одной гостевой победой в шести последних матчах, а его главный тренер Андреа Пирло в который раз оказался за шаг от отставки. В первые 80 минут команда просто не играла и уступала "Удинезе", даже игравшему очень посредственно. Леонардо Бонуччи был очень зол: "Если мы довольны с этими десятью минутами игры, то мы не поняли ничего. Абсолютно ничего. Нам не хватало сердца, страсти".

Тем не менее, тех десяти минут "Юве" хватило для победы. Вдруг вернулся Fino Alla Fine, борьба до последнего. Вдруг вернулся чемпион Криштиану Роналду, которого не было три матча и 80 минут, и сделал дубль. Вдруг Пирло угадал с заменой, ведь Рабио отлично подал на Криша на 90-ой минуте. Вдруг зажатый тренер высвободился и побежал бешено праздновать гол с игроками. Возможно, вся команда высвободилась. "Иногда отношение к игре не было достойным "Ювентуса", но эти объятия после гола были демонстрацией нашей сплоченности. Такие победы дают тебе энергию продолжать".

Трудно ставить против "Ювентуса" в такой борьбе за Топ-4. Когда у него есть Роналду, есть безмерная вера в победу. Да ещё и когда везёт с судейскими решениями. Повезло в этом туре и в матчах непосредственных конкурентов - "Аталанты" и "Наполи", и в своём, где к пенальти привёл штрафной удар, назначенный за липовый фол на Куадрадо. Также повезло с кадровой ситуацией у соперника. В его воротах стоял не трансферная цель всех грандов Муссо, а Скуффет, не игравший в Серии А 925 дней. Он был обязан отбивать удар головой Роналду не в сетку.

Немного увереннее

Пожалуй, самую лёгкую победу среди команд Топ-7 в 34-ом туре одержал "Милан". Когда такое было в последний раз? Да ещё и дома, где в 2021-ом году был одной из худших команд лиги, где выиграл лишь один из шести предыдущих матчей лиги? И не то, что против тонущего "Беневенто" он отыграл особо впечатляюще. Сразу после раннего пропущенного гости прорвались к воротам и могли сравнять. Могли забить и в начале второго тайма. В концовке первого раздражённый из-за запарываемых контратак и не доходящих до него пасов Златан Ибрагимович чуть не подрался с Хаканом Чалханоглу.

И всё же прогресс у этом матче был. Несмотря на 14 ударов по воротам Доннаруммы (чем тренер гостей Филиппо Индзаги, как и храбростью своей команды в целом, был очень доволен), Джанлуиджи не пропустил. Впервые за восемь матчей. Его коллега Монтипо работал гораздо чаще и тяжелее. Быстрые атаки "Милана" уже начали напоминать лучшие периоды сезона. Да, лишь против "Беневенто". Но с чего-то начинать нужно. Тем более, когда до матча в клубе царили депрессия и чуть ли не хаос, а болельщики жёстким личным разговором довели того же Доннарумму до слёз. Победа должна помочь.

Вообще-то, главным кандидатом на звание "легчайшая победа команды Топ-7" был "Лацио". Казалось, что он снял все вопросы в своём матче даже на четыре минуты раньше "Милана", на 56-ой. Его атака сейчас просто страшна - 14 голов в четырёх последних матчах. Во всех забивал Чиро Иммобиле, а это прорыв после восьми матчей без голов подряд.

Хоакин Корреа сделал второй дубль подряд. Он начал матч против неудобной для себя "Дженоа", у которой за 11 лет выигрывал два матча подряд лишь однажды, шквалом, обстреливал ворота без перерыва. Закончил матч с 11-ю ударами в створ ворот.

Вместе с тем, в этих четырёх матчах у него 11 пропущенных. Вновь, как и против "Беневенто", он позволил сопернику вернуться с 1:4 на 3:4. Из-за чего пришлось нервничать в концовке. Иммобиле говорил о психологических проблемах. Которые нужно решить. Ведь всегда забивать по четыре мяча не получится.

Хотя итог в целом положительный. Седьмая победа в восьми последних матчах. 11-ая домашняя подряд, а это рекорд клуба всех времён. Симоне Индзаги считает второй круг команды идеальным и при таком темпе верит в попадание в Лигу Чемпионов. Вполне возможно.

Вершина и дно

О двух из команд Топ-7 в этой статье хочется сказать не так много. Об "Интере" и его Скудетто уже вышла обширная статья вчера. Остаётся лишь вновь поздравить его с заслуженным, историческим трофеем. И указать, что матч в Кротоне ничем не отличался от большинства предыдущих. Вновь неяркая игра, вновь 0:0 после первого тайма. И вновь решающий гол в начале последней четверти. Вновь от вышедшего на замену. На этот раз забил Кристиан Эриксен. Хотя бы удалось добыть первую победу с разницей более одного мяча за десять туров. И не пропустить в 11-ом матче из последних 17-ти.

Асфальтоукладчик Антонио Конте медленно, но верно, без шансов для асфальта, доехал до цели. А вот "Рома" закатана в этот самый асфальт. Она развалена, выключена, сезон и, в сущности, двухлетняя каденция Паулу Фонсеки, потеряны. Обсуждая матч против "Сампдории", он говорил о хорошем первом тайме, жаловался на травмы и на крайнюю усталость, не позволившую отреагировать после перерыва. Шансы отреагировать были, в том числе пенальти Эдина Джеко. Но на самом деле в то, что "Рома" способна побеждать, после семи из восьми последних матчей лиги без побед уже никто не верит.

Хочет ли она вообще бороться за участие в Лиге Конференций с "Сассуоло", который ныне отстаёт лишь на два очка и прямо заявляет, что хочет играть в Еврокубках?

Борьба против вылета

По итогам тура "Кротоне" и "Парма" официально покинули Высший дивизион. Зато против 18-го места яростная борьба обещает длиться до последних минут сезона. Четыре команды разделяют три очка, "Фиорентина" в четырёх над зоной вылета, "Дженоа" - в пяти. Давиде Баллардини признаёт силу "Лацио" и доволен выступлением своих "грифонов". Но доволен он уже давно, а, тем временем, у них лишь две победы в 13-ти турах. У "Фиорентины" две в 11-ти. Она очень даже жива, устроила перестрелки с "Миланом", "Аталантой", "Болоньей", не проиграла "Ювентусу". Но без побед не спасётся.

"Кальяри" и "Специя" в этом туре вытащили гостевые ничьи в концовке. Леонардо Семпличи считает, что его сарды в Неаполе играли замечательно против "команды в лучшей форме в лиге". Команда Винченцо Итальяно не проиграла в гостях после шести поражений там подряд. Наставник признал, что очень боялся седьмого, что нервничал. После гола его подопечного Сапонары он даже закричал: "Не забудьте, мы "Специя". После матча объяснив, что его команда уже столько раз теряла результат в концовке. Тем не менее, на этот раз не потеряла, и это очень важно в ментальном плане.

Очень важна и победа "Торино". Он немного увлёкся комплиментами в свой адрес за стойкость, командный баланс и начал недобирать очки. Недобор против "Пармы", у которой выигрывают все, был бы критическим. "Быки" справились, в крайне слабом по уровню матче создав больше (стойка и перекладина, Давиде Никола даже насчитал семь шансов забить) и заслуженно победив. А вот кто как раз не переиграл "Парму" в последнее время - это "Беневенто". Он вообще не переигрывал никого в 17-ти из 18-ти последних матчей. Потому и 18-ый. За "Милан" претензий мало, но общая ситуация плоха.

Украинский след

"Если бы все были, как он". Так Calcio Atalanta закончил повествование об игре Руслана Малиновского. Резонно. При весьма плотной жёсткой игре ему было тяжело, он не был таким динамичным, как в предыдущих матчах, ему не хватало простора для атак. Но даже по такой игре украинец показал, насколько силён сейчас. Вновь заработал результативный ТТД, классно забросив мяч на Гозенса (уже 4+7 в семи матчах), вновь был первым на поле по попыткам проходов на дриблинге. На 91-ой минуте он заработал угловой ударом издали, подал его на Гозенса, и хозяева спасли с линии ворот.

Вернёмся к цитатам о нём. Eco Di Bergamo: "Он бегает и зажигает, он пасует, он ассистировал Гозенсу, он ближе всех к мячам, покрыл километры бега". Tutto Atalanta: "Он делает разницу в центре поля, ассистирует и терзает всю оборону "Сассуоло". Он не останавливается. Экстраординарно. Он находит каналы для передач или прорывов везде". Оценки "7", "7.5" и даже "8", лучшие вместе с Гозенсом, подкрепляли сказанное. Также спрашивали, почему он не исполнял пенальти. А я ещё и спрошу, почему не его, а Муриэля Серия А признала лучшим игроком лиги в апреле?

Лучший игрок тура - Криштиану Роналду ("Ювентус"). А что было бы, если бы не проснулся?

Прорыв тура - "Кальяри". Сравнял на 94-ой минуте в Неаполе

Разочарование тура - "Рома". Тушите свет

Лучший вратарь тура - Андреа Консильи ("Сассуоло"). Отбил критически важный пенальти

Лучший тренер тура - Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"). Изменил тактику - изменился результат