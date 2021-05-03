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Паулу Фонсека встретился с владельцем Ромы

Италия
(2 голосов)

Еще там был агент и директор

Паулу Фонсека встретился с владельцем Ромы

Фото: Твиттер Ромы

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека сегодня утром встретился с руководством клуба. Вероятно, что коуча португальца уволят еще до конца сезона.

"Рома" находится на 7 позиции в турнирной таблице Серии А, набрала всего 4 очка в последних 5 играх. А также потерпела поражение 2:6 в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Агент тренера Марко Абреу участвовал во встрече вместе с владельцем "Ромы" американцем Дэном Фридкиным и управляющим директором Тьягу Пинту. Встреча продолжалась час.

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С завершением сезона Фонсека уйдет из "Ромы", его может заменить итальянский наставник Маурицио Сарри. Однако плохие результаты главной команды могут заставить руководство клуба уволить португальского специалиста уже сейчас. IlRomanista и Calciomercato.com не исключают возможности увольнения Фонсеки, даже если боссы "джаллоросси" еще не определятся с заменой.

До конца чемпионата "Рома" должна сыграть еще 5 поединков.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Тьягу Пинту Дэн Фридкин
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