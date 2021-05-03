Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паулу Фонсека встретился с владельцем Ромы
Еще там был агент и директор
Фото: Твиттер Ромы
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека сегодня утром встретился с руководством клуба. Вероятно, что коуча португальца уволят еще до конца сезона.
"Рома" находится на 7 позиции в турнирной таблице Серии А, набрала всего 4 очка в последних 5 играх. А также потерпела поражение 2:6 в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Агент тренера Марко Абреу участвовал во встрече вместе с владельцем "Ромы" американцем Дэном Фридкиным и управляющим директором Тьягу Пинту. Встреча продолжалась час.
С завершением сезона Фонсека уйдет из "Ромы", его может заменить итальянский наставник Маурицио Сарри. Однако плохие результаты главной команды могут заставить руководство клуба уволить португальского специалиста уже сейчас. IlRomanista и Calciomercato.com не исключают возможности увольнения Фонсеки, даже если боссы "джаллоросси" еще не определятся с заменой.
До конца чемпионата "Рома" должна сыграть еще 5 поединков.
Популярное сейчас
- Олимпик уволил Калитвинцева
- Агробизнес в шаге от зоны УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- У Месси штрафные опаснее пенальти. Валенсия - Барселона 2:3. Видео голов и обзор матча
- СМИ назвали сумму, за которую Аталанта готова отпустить Малиновского
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО