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Рома потеряла вратаря до конца сезона
Нужна операция
Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес пропустит завершение сезона - ему проведут операцию на левом плече.
Сезон для голкипера закончился матчем на "Олд Траффорд", когда он был вынужден покинуть поле в первом тайме поединка полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (2:6) из-за проблем с плечом.
После осмотра в Швейцарии, информирует SportItalia, выявлена потребность в оперативном вмешательстве.
26-летний испанский футболист в этом сезоне провел 21 матч в Серии А. Пау Лопес перешел в Рим из "Реал Бетис" в июле 2019 года и подписал соглашение до июня 2024-го.
Антонио Миранте, который должен покинуть клуб в конце сезона, заменил Пау Лопеса в Манчестере, и, как ожидается, сиграет в 4 матчах Серии А, которые остались, а также ответном матче с англичанами в ЛЕ.
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