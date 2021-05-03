Рома потеряла вратаря до конца сезона

Вратарь итальянской "Ромы" Пау Лопес пропустит завершение сезона - ему проведут операцию на левом плече.

Сезон для голкипера закончился матчем на "Олд Траффорд", когда он был вынужден покинуть поле в первом тайме поединка полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (2:6) из-за проблем с плечом.

После осмотра в Швейцарии, информирует SportItalia, выявлена потребность в оперативном вмешательстве.

26-летний испанский футболист в этом сезоне провел 21 матч в Серии А. Пау Лопес перешел в Рим из "Реал Бетис" в июле 2019 года и подписал соглашение до июня 2024-го.

Антонио Миранте, который должен покинуть клуб в конце сезона, заменил Пау Лопеса в Манчестере, и, как ожидается, сиграет в 4 матчах Серии А, которые остались, а также ответном матче с англичанами в ЛЕ.