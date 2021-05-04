"Настоящий Бог короновал короля Милана, преклонитесь". Лукаку потроллил Златана после взятия Скудетто

Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после победы в чемпионате Италии продолжил пререкания с лидером "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Пост Ромелу опубликовал у себя Твиттере:

"Настоящий Бог короновал короля. Теперь преклонитесь перед королем Милана".

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano ???????? pic.twitter.com/n0gAiYWFTp — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021

Напомним, в феврале 2020-го Лукаку после победы "Интера" в миланском дерби заявил, что в городе появился новый король. Через полгода Златан воспользовался успехом "россонери" в Derby della Madonnina и ответил бельгийцу:

"У Милана никогда не было короля, у него есть Бог".

Ко всему прочему, в январе назад форварды жестко поругались во время очной встречи в четвертьфинале Кубка Италии, дело едва не дошло до драки.