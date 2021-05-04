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"Настоящий Бог короновал короля Милана, преклонитесь". Лукаку потроллил Златана после взятия Скудетто
Битва мощных форвардов
Getty Images / Global Images Ukraine
Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после победы в чемпионате Италии продолжил пререкания с лидером "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Пост Ромелу опубликовал у себя Твиттере:
"Настоящий Бог короновал короля. Теперь преклонитесь перед королем Милана".
The real god ✝️— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 3, 2021
has crowned the king!
Now bow down
Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!
Ora inchinatevi!
King of Milano ???????? pic.twitter.com/n0gAiYWFTp
Напомним, в феврале 2020-го Лукаку после победы "Интера" в миланском дерби заявил, что в городе появился новый король. Через полгода Златан воспользовался успехом "россонери" в Derby della Madonnina и ответил бельгийцу:
"У Милана никогда не было короля, у него есть Бог".
Ко всему прочему, в январе назад форварды жестко поругались во время очной встречи в четвертьфинале Кубка Италии, дело едва не дошло до драки.
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