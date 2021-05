"Настоящий Бог короновал короля Милана, преклонитесь". Лукаку потроллил Златана после взятия Скудетто

Бельгийский нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после победы в чемпионате Италии продолжил пререкания с лидером "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Пост Ромелу опубликовал у себя Твиттере:

The real god ✝️

has crowned the king!

Now bow down



Il nostro dio ✝️ ha incoronato i Re!

Ora inchinatevi!



King of Milano ???????? pic.twitter.com/n0gAiYWFTp