СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может совершить необычный ход и оформить камбэк в Португалию. 36-летний уроженец Мадейры готов вернуться в родной клуб и завершить там карьеру.

По информации SAPO Desporto, CR7 спокойно дождется завершения контракта со "Старой синьорой" и уйдет в "Спортинг" как свободный агент. Напомним, трудовой договор Криштиану с итальянским грандом истекает летом 2022 года.

Как сообщает источник, бомбардир не намерен покидать "Ювентус" после кампании-2020/21. "Реал" не заинтересован в услугах экс-лидера, в то время как "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить зарплату бывшего игрока.