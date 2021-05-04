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СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе

Италия
(1 голосов)

Лиссабон ликует?

СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может совершить необычный ход и оформить камбэк в Португалию. 36-летний уроженец Мадейры готов вернуться в родной клуб и завершить там карьеру.

По информации SAPO Desporto, CR7 спокойно дождется завершения контракта со "Старой синьорой" и уйдет в "Спортинг" как свободный агент. Напомним, трудовой договор Криштиану с итальянским грандом истекает летом 2022 года.

Как сообщает источник, бомбардир не намерен покидать "Ювентус" после кампании-2020/21. "Реал" не заинтересован в услугах экс-лидера, в то время как "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить зарплату бывшего игрока.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Desporto

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Комментарии (31)
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usovvictor (Kharkov)
04.05.2021 в 14:01
...почитаешь комменты и сразу видишь какое "просветвление" у писущих. Если человек захочет спокойно завершить карьеру, он сам решит как. Спортинг - эта уже игра в свое удовольствие и достойное применение к своей семье. За популярность не надо волноваться - она останется, т.к. наработана, финансы есть, так что не пожить в свое удовольствие не бросая любимое. Если это случится, то человек вернется к семье, перейдет на другую стезю в жизни - заслуженно. "Бойцовские" качества от этого кто "за" и кто против народ не потеряет, а вот "сватовством" с полемикой "куда податься", так он сам решит... Свой след в футболе, как и оные он оставил, причем впечатляющий - ему будет достаточно, чтобы спокойно насладится жизнью... В жизни ничего нет постоянного - аксиома...
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:26
Ни в какую Португалию он не поедет. Криштиану Роналду это уже давно нечто большее, чем футбол, и уйти с первых полос европейских газет он вряд ли себе позволит. Кому он будет нужен в той Португалии. Тут уже скорее поверить в повторение пути Бэкхема и покорение США.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:30
Что же касается спортивных результатов, ну он давно уже не тот Роналду, который в расцвете сил зажигал в МЮ и Мадриде года эдак до 17-го. Уже давно перестал на дриблинге проходить оппонентов, давно перестал забивать штрафные, давно пропала скорость бега, да собственно и голов стало намного меньше. Кто следит за его карьерой, тот со мной согласится. Но глядя на мальчишек во дворе, играющих в футбол, обратите внимание, в какую стойку они становятся перед пробитием штрафных и пенальти, и как празднуют голы. Роналду уже давно перерос какие-то там результаты, и работает на свое будущее благополучие. А для этого нужно оставаться на виду, а не играть за спортинги.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:36
не согласен. Как раз Роналду и помешан на результатах и статистике возможно даже больше чем на деньгах. Если бы не так - он не рвался бы играть за сборную против всяких там Люксембургов.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:38
Ну против Люксембургов играть приходится, тут уже страну не выбирают. А вот клуб выбрать может, чтобы не играть в чемпионате Люксембурга и не пропасть из виду.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:45
Он мог спокойно завершить карьеру в сборной. Или просто не участвовать в таких малозначимых матчах.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:49
Сейчас уже не те люди и не тот футбол, весь альтруизм остался в прошлом. Он в сборной, потому что надо быть на виду на чемпионатах Мира и Европы.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:55
Ну так при чем тут альтруизм. Я и говорю, что для него важна статистика. вот и играет в сборной все матчи.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 14:08
Так я не отрицаю, что Роналду гонится за рекордами. Это человек, который расстраивался, когда за Мадрид гол забивал не он, а кто-то другой. С Люксембургами играть приходится, чтобы выйти на ЧМ и ЧЕ. Но для чего ему эти рекорды и пребывание на виду? Он давно уже строит бизнес за пределами футбола, и ему необходима популярность и победы над лучшими коллективами.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 14:10
Ну такие вот у футболитов заморочки. иногда не все можно купить за деньги. Рекорды не купишь за деньги. Он просто хочет войти в историю футбола, рекорды которые останутся на века. Он один из тех кто любит славу.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:34
А пчоему нет? Спортинг сейчас на подъеме, будет играть в Лиге Чемпионов. В чемпионате Португалии он сможет набивать статистику до 40 с лишним лет. Правда придется умерить финансовые аппетиты.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:37
Потому что это тоже самое, что приехать в киевское Динамо. Тут он тоже будет набивать статистику и играть в Лиге Чемпионов, но вот трусы бренда CR7 вряд ли будут все так же продаваться в богатых европейских странах.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:38
Ну так Шевченко и приехал после топ клубов в Динамо. И ничего. Почему этот не может? Почему бутсы не будут продаваться? Будут спокойно, если это бренд.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:40
Давай все же не будем сравнивать Шевченко и Криштиану Роналду. Шева конечно наш герой, но он и рядом не стоял по достижениям и популярности с Криштиану. Да и у Шевы ситуация была, что или в Динамо, или на покой. Кому еще нужен был немолодой глубокий лавочник Челси с больной спиной
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:44
Почему это на покой. Он мог спокойно играть в МЛС или где-то в Азии за большие деньги, как это делают многие звезды. Но выбрал более скромный вариант. И скорее всего чтобы сыграть на ЕВро 2012. Шевченко - не только наш герой, он звезда европейского футбола, пусть и не настолько титулованный как португалец. Но а где тогда Роналду играть?
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:47
Да в Ювентусе скорее всего и останется. Ну или ПСЖ, там тоже будет на виду, только чемпионат еще проще. Зарплату я бы тоже не исключал, он из чемпионского Мадрида ушел, потому что ему 30 лямов зарплату не дали. И тут вдруг через два года, без особых падений результатов, он пойдет в Спортинг играть за хлеб и воду
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:51
Он же и в Реал Мадрид уже назад проситься начал, но тут у Переса хватило ума, чтобы сказать нет. И я его поддерживаю, эта история закончена. Пусть команда и страдала в свое время без него, и возможно до сих пор ей не хватает Роналду, но не этого пенсионера с той же бешенной зарплатой. Надо двигаться дальше.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:52
В ПСЖ он вряд ли будет пока на его позиции играет Неймар. ПСЖ скорее Месси подпишет, чем его. Ювентус - может да, а может и нет. да он прекрасно понимает что ему в европе уже в такие годы больше платить никто не будет. Опять же гвоорю. В Спортинге он будет на слуху. Клуб играет в ЛЧ, Что еще нужно?
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:56
Месси уже никто не отпустит, раз Лапорта пришел. По поводу позиции Неймара, сейчас он играет чуть ли не в центре поля, да и думаю не стало бы это проблемой, тем более что Роналду уже давно тяготеет к позиции центрального нападающего. А что касается Спортинга - да, играет, но какие там результаты. Имеет ли смысл приходить в команду, которая проиграет в ЛЧ 5 матчей из 6.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 14:03
Если уйдет Мбаппе, я почти уверен, что ПСЖ подпишет Роналду. Им нужна суперзвезда. А вообще мне было бы очень интересно посмотреть на состав с Неймаром, Мбаппе, Месси, Роналду, Рамосом. Вот уж галактикос так галактикос. Их даже на поле всех можно легко уместить. Прям очень любопытно, но вряд ли это будет.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 14:05
Так а на острие Мбаппе играет в ПСЖ, куда португальца впихнуть? Да и зачем он парижу? У них и так звезд хватает. Ну Португальские клубы нормально выступают в ЛЧ. Выходят из группы.
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 14:07
Мбаппе может и справа сыграть, он там начинал когда пришел в Париж. Неймар слева, Месси десятка, Роналду на острие. Было бы круто) Но столько альфасамцов в команде никто бы не утихомирил.
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 14:11
С Месси Роналду никогда не будет играть. Да и С Неймаром они вряд ли уживутся на поле. Вот сколько конфликтов у Неймара было с Кавани. Это кажется, что можно звезд сплотить, а на деле выйдет пшик.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.05.2021 в 13:05
Кто бы сомневался, что Криштиано Роналду в свои 36,4 лет уже полностью сдулся. Ему даже не помогает длительный отдых, протяженностью более одной недели между матчами. Подумать только, футболист с одной из самых больших ЗРЯплат в мире, отдыхает, в то время, как его партнеры убиваются на футбольном поле. И теперь вопрос - А кому он такой нужен? Провалил поход за титулом Лиги Чемпионов, сейчас проваливает попадание Ювентуса в зону ЛЧ. Только и остаётся закосить на "патриотизм", типа, всегда мечтал отдать дань уважения родному клубу. Ну а по факту, намерения португальца вполне понятны. Португальский чемпионат не очень сильный и там поработать на свою статистику будет гораздо легче, чем в Италии, Англии или Франции.
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-9
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Барсепиниус (землянин)
04.05.2021 в 13:21
Не бери пример с мадридастов и не пори чушь. Мало кто в 36 играет на подобном уровне.
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
04.05.2021 в 13:22
Историческое заявление. Барселинус, я твой фанат.
+2
-2
Dr. House (Поділля)
04.05.2021 в 13:25
Гном понял, что кроме тепличных условий в FC PornoStar, ему больше не за что зацепиться, так и останется пешеходом одного клуба, которого и доведет до цугундера из-за своих непомерных аппетитов. А КР чемпион трёх стран, владелец трофеев в четырёх футбольных на всю голову странах, к точу же чемпион Европы и победитель ЛН со своей сборной. Меська титулы со сборной только сняться. И не надо , Мундоид, сразу стучать своими копытами по клаве насчёт побед в молодежном футболе. Их ты можег засунуть своему гному в мундо
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Dimka26 (Чернигов)
04.05.2021 в 13:42
Многие легенды сдувались и раньше. Природа - вещь упертая. Организм не может быть вечно молодым. Играть в 36 лет на приличном уровне - это очень достойно.
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0
0
Dr. House (Поділля)
04.05.2021 в 12:26
Правильное решение. На последок попробовать стать чемпионом своей страны. Чемпионом Англии был, Испании был, Италии был, Европы был, а своей страны не был.
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.05.2021 в 13:07
А помнишь, как сегодня, в отчете о матче Севилья - Бильбао я написал комментарий исключительно о футболе, а ты, совсем не говоря о футболе, накинулся на меня с оскорблениями? Позволь мне ответить тебе тем же... Шизофреник подолье, ты иди мозги купи себе в гастрономе, прежде, чем футбол комментировать. Алень ты тупорылый...
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0
-7
Dr. House (Поділля)
04.05.2021 в 13:19
Ну, Алень тупорылый для 99% на форуме, кроме твоих сородичей парнокопытных, это ты. Твоя шизофрения, Мундо, прогрессирует в геометрической прогрессии. Слава Богу, что ты бесплоден, ибо такие как ты не должны размножаться. Даже по теории Дарвина
+6
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