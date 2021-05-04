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СМИ: Криштиану Роналду хочет вернуться в Спортинг и завершить карьеру в родном клубе
Лиссабон ликует?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может совершить необычный ход и оформить камбэк в Португалию. 36-летний уроженец Мадейры готов вернуться в родной клуб и завершить там карьеру.
По информации SAPO Desporto, CR7 спокойно дождется завершения контракта со "Старой синьорой" и уйдет в "Спортинг" как свободный агент. Напомним, трудовой договор Криштиану с итальянским грандом истекает летом 2022 года.
Как сообщает источник, бомбардир не намерен покидать "Ювентус" после кампании-2020/21. "Реал" не заинтересован в услугах экс-лидера, в то время как "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить зарплату бывшего игрока.
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