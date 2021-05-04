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Официально: Пауло Фонсека покинет Рому по окончанию сезона

Италия
(1 голосов)

Информация подтвердилась

Официально: Пауло Фонсека покинет Рому по окончанию сезона

AS Roma

Новина українською

Пресс-служба римской "Ромы" официально сообщила о том, что португальский специалист Пауло Фонсека покинет итальянский гранд по окончанию сезона. Президент клуба Дэн Фридкин отметил:

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"Пауло провел "Рому" через пандемию и смену собственника, демонстрируя великодушие и отличный характер. Мы желаем ему всего наилучшего и уверены, что он добьется успеха на новом месте".

Напомним, Фонсека подписал двухлетний контракт с "джаллоросси" летом 2019 года, до этого он работал в донецком "Шахтере", "Браге" и "Порту". По информации СМИ, главный кандидат на должность наставника "Ромы" – экс-менеджер "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
04.05.2021 в 13:56
В Мариуполь или помощником по работе с вратаряями того, который тренирует сасуло
Ответить
0
0
Скажений Заєць (Вінниця)
04.05.2021 в 13:29
ШАХТЕР?
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
04.05.2021 в 14:01
Не, он же в АПЛ собрался))
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
04.05.2021 в 13:28
опозорил своё имя и выгнали
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.05.2021 в 13:15
неожиданно...
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+1
0


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