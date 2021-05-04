Официально: Пауло Фонсека покинет Рому по окончанию сезона

Пресс-служба римской "Ромы" официально сообщила о том, что португальский специалист Пауло Фонсека покинет итальянский гранд по окончанию сезона. Президент клуба Дэн Фридкин отметил:

"Пауло провел "Рому" через пандемию и смену собственника, демонстрируя великодушие и отличный характер. Мы желаем ему всего наилучшего и уверены, что он добьется успеха на новом месте".

Напомним, Фонсека подписал двухлетний контракт с "джаллоросси" летом 2019 года, до этого он работал в донецком "Шахтере", "Браге" и "Порту". По информации СМИ, главный кандидат на должность наставника "Ромы" – экс-менеджер "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри.