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Официально: Пауло Фонсека покинет Рому по окончанию сезона
Информация подтвердилась
AS Roma
Пресс-служба римской "Ромы" официально сообщила о том, что португальский специалист Пауло Фонсека покинет итальянский гранд по окончанию сезона. Президент клуба Дэн Фридкин отметил:
"Пауло провел "Рому" через пандемию и смену собственника, демонстрируя великодушие и отличный характер. Мы желаем ему всего наилучшего и уверены, что он добьется успеха на новом месте".
Напомним, Фонсека подписал двухлетний контракт с "джаллоросси" летом 2019 года, до этого он работал в донецком "Шахтере", "Браге" и "Порту". По информации СМИ, главный кандидат на должность наставника "Ромы" – экс-менеджер "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри.
L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021
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