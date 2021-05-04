Милан заинтересовался вингером Реала

Итальянский "Милан" может бесплатно подписать вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

По данным Transfermarkt, 29-летний игрок может перейти в клуб Серии А на правах свободного агента уже предстоящим летом.

В этом сезоне Васкес забил 2 мяча и сделал 8 ассистов в 33 поединках. Его контракт с с "Реалом" рассчитан до конца июня нынешнего года.