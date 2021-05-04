Италия
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Милан заинтересовался вингером Реала
Лукас Васкес может сменить клубную прописку
Smotrisport.tv
Итальянский "Милан" может бесплатно подписать вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.
По данным Transfermarkt, 29-летний игрок может перейти в клуб Серии А на правах свободного агента уже предстоящим летом.
В этом сезоне Васкес забил 2 мяча и сделал 8 ассистов в 33 поединках. Его контракт с с "Реалом" рассчитан до конца июня нынешнего года.
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