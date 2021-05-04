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Милан заинтересовался вингером Реала

Италия
(1 голосов)

Лукас Васкес может сменить клубную прописку

Милан заинтересовался вингером Реала

Smotrisport.tv

Новина українською

Итальянский "Милан" может бесплатно подписать вингера мадридского "Реала" Лукаса Васкеса.

По данным Transfermarkt, 29-летний игрок может перейти в клуб Серии А на правах свободного агента уже предстоящим летом.

В этом сезоне Васкес забил 2 мяча и сделал 8 ассистов в 33 поединках. Его контракт с с "Реалом" рассчитан до конца июня нынешнего года.

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В статье: Милан Лукас Васкес Милан (Италия)
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