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Официально: Моуриньо летом возглавит Рому

Италия
(3 голосов)

Специалист не остался надолго без работы

Официально: Моуриньо летом возглавит Рому

vbetnews

UA-Футбол
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Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в следующем сезоне возглавит "Рому" и заменит на этом посту Пауло Фонсеку. Об этом пишет официальный Твиттер итальянского клуба.

Стороны подписали контракт, по условиям которого португальский специалист останется в "Роме" на один сезон 2021-22.

Под руководством Жозе "шпоры" провели 86 матчей, в которых одержали 45 побед, 17 ничьих и потерпели 24 поражения. Ранее португалец также работал в МЮ, "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Лейрие" и "Бенфике".

Ранее сообщалось, что Моуриньо трудоустроился в скандальной газете The Sun.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Комментарии (23)
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football_soccer (Украина)
04.05.2021 в 17:57
Моур достал блокнот, и поставил галочку напротив владельца клуба с которого он еще не сбивал неустойку ))) так и до Океании доберется , будет аборигенскую ЛЧ брать ))
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+1
0
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Loader (Днепр)
04.05.2021 в 17:18
Вот и нашелся очередной клуб, готовый к выплате неустойки миллионов в 20 при увольнении. Хороший у Моура бизнес.
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+2
-2
prockop4uck (Киев)
04.05.2021 в 17:40
Контракт на год. Хоть бы читал сначала. Комментатор
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
04.05.2021 в 17:56
А что там читать? Истории с Моуром уже ничего, кроме смеха, не вызывают. Чтобы Моур что-нибудь за год сделал, ему надо летом миллиардик отвалить на покупки. Почек у всех болельщиков Ромы не хватит.
+1
0
prockop4uck (Киев)
04.05.2021 в 17:15
Надеюсь когда-то он упадет достаточно низко чтобы согласиться возглавить барсу. Вот это кино будет.
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0
-1
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Loader (Днепр)
04.05.2021 в 17:18
Барсе он нах. не нужен. Пусть Реалами занимается.
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+2
-1
Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2021 в 17:19
Він вже якось просився в Барсу коли був топовим спецом. Йому відмовили бо гнилий тіп. Так що залишається хіба повернутись в стойло Реалу.
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
04.05.2021 в 17:40
Если у вас память корткая, напомню: Рома вынесла барсу в ЛЧ и не заметила. Как не копротивляйтесь, но Рома команда уровнем выше.
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0
0
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Loader (Днепр)
04.05.2021 в 17:52
Да сколько вы, клоуны, будете др.чить на лебединую песню Ромы. Может, Прокопчук, порадуешься за клуб из непонятно какой лиги, который Реал вынес из кубка? У каждого, большого и маленького, клуба бывают свои успехи. Вот и болельщики Ромы будут внукам рассказывать, как, например, и болельщики Динамо, многие из которых еще не родились в 90-х.
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
04.05.2021 в 17:15
Моур переходить в клуби другого ешалону
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
04.05.2021 в 16:55
Жозе цього разу обережний. Обрав варіант, де важко впасти ще нижче, ніж Рома зараз. Там навіть теоретично наврядчи їх колись обійдуть команди на кшталт Сассуоло чи Верони, а отже гірше не буде.
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0
0
Хиденг (Днепр)
04.05.2021 в 17:24
Стоит заглянуть в таблицу, ибо это вполне возможно уже в этом месяце.
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0
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
04.05.2021 в 16:51
Бажаю Жозе приємного перебування на чолі Вовків І скласти гідну конкуренцію, чи компанію, Інтернаціонале з Міланом, Аталантою... а то останні сезони з-за аньєллє-фіатівського проекту СеріяА зробилась чемпіонатом однієї команди.
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
04.05.2021 в 16:48
И чего было "Шахтеру" не подсуетиться?
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
04.05.2021 в 16:43
Уверен, в Роме он будет успешнее чем в Тоттенхеме и МЮ. Италия-это его. Футбол с прицелом на оборону. Думаю Жозе уже в следующем сезоне будет с Ромой в тройке.
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+3
-1
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
04.05.2021 в 17:02
Хай би так і було. Головне, щоб зебро-горбуни до трійки не потрапили. Хто-хто, а ця химера, котре десятиліття без власних вихованців, підзадовбала майже весь глядацький загал.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
04.05.2021 в 17:43
Я дуже сподіваюсь що вони залишать Пірло , та нічого не виграють і наступного сезону.
0
0
Fancules (Дрогобич)
04.05.2021 в 16:40
Дуже цікаве поєднання, охоче поспостерігаю) Можливо просто в Англії не є його чемпіонат, а в Італії як мінімум минулого разу в нього все получилось. Чомусь здається, що ця співпраця буде позитивною як для тренера, так і для клубу
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+4
-1
kalan-86 (Анкара)
04.05.2021 в 16:47
Змістовний коментар, ставлю плюс але, є одне але, що це за «получилось»? Очі ріже коли читаю. Або вже російською, або чистою нашою мовою. Будь ласка.
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+1
-2
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
04.05.2021 в 16:56
Теж ставлю плюс, але ж краще вже той штучний орган іменувати залісським, а то це повсякденне ру3ке аж коробить 24/7.
0
-2
госпітальєр (львів)
04.05.2021 в 16:38
рому жаль,але рік якось переживуть,вони і зараз 7-і,з десятки не випадуть
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
04.05.2021 в 16:38
А вот и нежданчик)))
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0
0
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RockNRoLLa (IF)
04.05.2021 в 16:27
Яке там місце в Роми при Фонсеці?
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+4
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