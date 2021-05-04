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Официально: Моуриньо летом возглавит Рому
Специалист не остался надолго без работы
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Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в следующем сезоне возглавит "Рому" и
Стороны подписали контракт, по условиям которого португальский специалист останется в "Роме" на один сезон 2021-22.
Под руководством Жозе "шпоры" провели 86 матчей, в которых одержали 45 побед, 17 ничьих и потерпели 24 поражения. Ранее португалец также работал в МЮ, "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Лейрие" и "Бенфике".
Ранее сообщалось, что
???????????????????????????????? ????— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021
The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.
#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp
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