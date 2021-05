Официально: Моуриньо летом возглавит Рому

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в следующем сезоне возглавит "Рому" и заменит на этом посту Пауло Фонсеку . Об этом пишет официальный Твиттер итальянского клуба.

Стороны подписали контракт, по условиям которого португальский специалист останется в "Роме" на один сезон 2021-22.

Под руководством Жозе "шпоры" провели 86 матчей, в которых одержали 45 побед, 17 ничьих и потерпели 24 поражения. Ранее португалец также работал в МЮ, "Челси", "Реале", "Интере", "Порту", "Лейрие" и "Бенфике".

Ранее сообщалось, что Моуриньо трудоустроился в скандальной газете The Sun.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp