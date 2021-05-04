Моуриньо: Страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером "Ромы" со следующего сезона.

"Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций "Ромы". Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, Рома!" — приводит слова Моуринью пресс-служба "Ромы".