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Моуриньо: Страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу

Италия
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Жозе рассказал, что повлияло на его решение

Моуриньо: Страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером "Ромы" со следующего сезона.

"Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций "Ромы". Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков "Ромы" убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, Рома!" — приводит слова Моуринью пресс-служба "Ромы".

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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