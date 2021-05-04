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Маурицио Сарри скован соглашением с Ювентусом, но у него есть два варианта в АПЛ
А могла быть "Рома"...
calciomercato
После того, как стало известно, что Жозе Моуринью
"Шпоры" начали переговоры с бывшим боссом "Ювентуса" и "Челси", сразу после объявления об увольнении Моуринью в апреле, сообщает Football Italia.
"Арсенал" также начал переговоры с Сарри. Клуб готовится к отставке действующего тренера Микеля Артеты, который, вероятно, покинет "канониров" в конце сезона.
Сарри открыт для возвращения в АПЛ после годовалого пребывания в "Челси" в 2017-18, когда он выиграл Лигу Европы.
Он все еще имеет контрактные обязательства с "Ювентусом" до июня 2022 года. Клуб мог разорвать свое соглашение на 6 млн евро в год до конца апреля, заплатив плату в размере 2,5 миллиона евро в год. Однако руководство клуба не воспользовались этим вариантом. Это означает, что если Сарри уйдет к какому-либо другому клубу, ему придется договариваться с "Ювентусом" или "старая синьора" будет требовать компенсации, чтобы позволить тренеру уйти.
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