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За пинание стула тренер Аталанты получил штраф в 5000 евро
Правда, он еще что-то ляпнул сотрудникам "Сассуоло"
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5000 евро за свою реакцию на гол "Сассуоло" (матч Серии А закончился 1:1).
Тренер "оробичи" пнул ногой стул рядом со своей лавой и оскорбил сотрудников "Сассуоло" на трибунах.
"Сассуоло" тоже оштрафован на 5000 евро за то, что "не мешал провоцировать" Гасперини и членов команды соперников "в течение всего второго тайма".
Тренер вратарей "Сассуоло" Джорджо Бьянки получил дисквалификацию на 2 матча за то, что "обжаловал решение арбитража с оскорбительным высказыванием в адрес официальных лиц матча".
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