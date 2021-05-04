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За пинание стула тренер Аталанты получил штраф в 5000 евро

Италия
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Правда, он еще что-то ляпнул сотрудникам "Сассуоло"

За пинание стула тренер Аталанты получил штраф в 5000 евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5000 евро за свою реакцию на гол "Сассуоло" (матч Серии А закончился 1:1).

Тренер "оробичи" пнул ногой стул рядом со своей лавой и оскорбил сотрудников "Сассуоло" на трибунах.

"Сассуоло" тоже оштрафован на 5000 евро за то, что "не мешал провоцировать" Гасперини и членов команды соперников "в течение всего второго тайма".

Тренер вратарей "Сассуоло" Джорджо Бьянки получил дисквалификацию на 2 матча за то, что "обжаловал решение арбитража с оскорбительным высказыванием в адрес официальных лиц матча".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Сассуоло
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