Второй Луческу или тот же Моур? Жозе Моуриньо вытащит Рому на свет

В заголовке нашей статьи об итогах 34-го тура Серии А говорилось об исчезновении "Ромы". Действительно, в лиге она просто прекратила играть, позорясь и уже никого не интересуя. Даже рискует скатиться на восьмое место и остаться без Еврокубков. В Лиге Европы получила 2:6 в Манчестере. Её нужно было срочно будить. И владельцы клуба американцы Дэн и Райан Фридкины, после его приобретения в августе сидевшие подозрительно тихо, наконец-то прогремели. Посрамив всех трансферных гуру, инсайдеров и блогеров. Ведь никто не подозревал, что именно Жозе Моуриньо сменит Паулу Фонсеку по окончании сезона.

Такое назначение сразу же вытащило клуб из тьмы, депрессии, презрения собственных болельщиков, на свет. И кто как не Моур способен удержать её на виду в плане внимания прессы, разговоров о ней. А вот что насчёт результатов? Способен ли он ещё давать их? Способен ли вернуть команде чувство собственного достоинства?

Шахматы против буйных болельщиков

Атмосфера в Италии вокруг новости была просто взрывной. И большинство высказывались положительно. Согласно опросам, 55-60 процентов верят в успех Моуриньо в "Роме", ещё 20 готовы дать ему шанс. Болельщики римлян даже плакали в эфире местных радиостанций. Были заметны комментарии вроде "не могу дышать", "лучшее наше подписание десятилетия", "кража века", "Фридкины - феномены. Этим подписанием они дали понять, что началась новая эра, и они хотят лишь побеждать". "Большое изменение ментальности клуба". Мемы с его изображением в качестве Папы Римского, римского императора стали весьма популярными.

Конечно, болельщики "Ромы" - очень неприятные и специфические клиенты. Провинциалы в столице. Они летят на двух крыльях. Поклонения Франческо Тотти, а в его лице - любому, кто предан клубу, лоялен, влюблён в клуб. А также культуры, почти культа страданий, неудач, провалов. Они всегда ожидают худшего, не верят в успех. И потому могут быть особо опасными для человека, давшего им надежду, но не оправдавшего ожиданий. А если этот человек ещё и покажет себя бездушным наёмником - его возненавидят очень быстро. Кроме того, они требуют играть в яркий комбинационный футбол. У них игра часто превышает результат.

Похоже на Моуриньо? Нет, не очень. Поэтому довелось увидеть и коммент: "Самый "антиРомский" тренер". С другой стороны, болельщикам уже порядком надоела яркая игра без результата. Они поначалу не любили и Фабио Капелло, но он в итоге принёс им Скудетто. А Моура называют самым громким именем со времён Капелло. Ультрас "Интера" враждебно встретили назначение типичного "ювентино" Антонио Конте. В открытом письме даже требовали "прекратить плакать, ябедничать", призывали понять, что "у нас здесь не "Ювентус" и играть красиво. Теперь, после первого Скудетто за десять лет, они жалуются? Несмотря на скучную игру? Нет.

Заметны были также мемы с "его" фото через год или два, на котором он выглядит жутко постаревшим. Южноамериканская атмосфера, бурлящая в Риме, с почти десятком радиостанций, сайтами, газетами, миллионами болельщиков, сутки напролёт говорящими не о погоде, политике, еде, а лишь о "Роме", и вправду способна добить, состарить, вывести из равновесия кого угодно. Однако у тренера с огромным опытом и железным характером больше шансов выжить. Тем более, что многолетним помощником Жозе является Джованни Черра - римлянин и болельщик "Ромы". Он способен принести огромную пользу в понимании местного менталитета.

Черра и сам Моур уже начали работать. Последний в первом интервью после назначения говорил о "великолепной страсти болельщиков "Ромы", убедившей меня". О драйве, амбиции, желании построить побеждающий проект. Заявил, что из уважения к Фонсеке не приедет в Италию до окончания сезона. Закончил же пресс-конференцию кличем Daje Roma! Что очень понравилось болельщикам. Также он выставил фото с новым чехлом для своего айфона в цветах "Ромы". Правильный пиар.

Последнее убежище

В официальном заявлении клуба говорилось о восхищении, о "великом чемпионе, выигравшем всё, великолепном лидере с огромным опытом". "Это огромный шаг вперёд к построению культуры победителей в клубе. Огромный прыжок к величию". Такие известные футбольные люди как Диего Милито, Массимо Моратти, Збигнев Бонек, уверены, что его приглашение - качественный скачок для команды и клуба. "Он знает, как руководить каждым моментом, как выжимать сто процентов из каждого игрока", - считает Милито. Главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони заявил: "Моуриньо возвращает "Рому" в центр футбола".

Даже мэр Рима Вирджиния Раджи приветствовала "великий характер, тренера, выигравшего всё на международном уровне".

В Англии и Испании считают иначе. Там его акции сильно упали. Вряд ли он получил бы там серьёзную работу в ближайшее время. Зато в Италии он до сих пор - тренер, не проигравший ни одного чемпионата (два выиграл), последний тренер, принёсший итальянской команде Кубок Чемпионов. Его репутация здесь гораздо выше, чем во всех других футбольных странах. Исключая разве что его родную Португалию. Но туда ему ещё рано. В "Интере" его и вовсе обожают. Болельщики "нерадзурри" вздохнули с облегчением, когда узнали, что их любимец пришёл не в "Ювентус" либо "Милан", а в "Рому", к которой у них нет особой ненависти.

Подходит ему Италия и по стилю. Здесь в последние годы почти полностью оставили катеначчо, играют только на атаку, не умеют и не хотят обороняться. Забивают по три гола за матч. Тем не менее, девять из последних десяти Скудетто выиграла лучшая оборона. Действующий чемпион "Интер" ставит такие "автобусы", что сам Моур гордился бы. Почему бы португальцу не преуспеть в такой лиге? Да, он ретроградный, отставший от мирового футбольного развития тренер. Но и вся Италия отстала. "Мы давно берём остатки игроков из АПЛ, и они хорошо играют, так почему не взять такого тренера", - ещё один коммент, и очень резонный.

Здесь у него в прямых соперниках будут не Гвардиола, Клопп, Тухель, Анчелотти, Роджерс, а Пиоли, Гаттузо, Итальяно/Юрич (скорее всего, в "Наполи"). Пирло всё ещё в "Ювентусе". И уже огромное преимущество над тренерами может дать ему немало очков в борьбе против их команд. Да, конечно, есть и Антонио Конте, скорее всего, будет Массимилиано Аллегри в "Юве". Ну так как раз обогнать эти команды от него особо не требуют. А противостояние с Конте добавит красок лиге. Хотя они уже помирились три года тому и вряд ли вновь скатятся до того, чтобы называть коллегу клоуном либо говорить о его сенильной деменции.

Разумеется, подошла ему Италия и финансово. "Декрет Роста", благодаря которому в страну приехали Криштиану Роналду, Лукаку, Де Лихт, Алексис Санчес и т.д, был спасён. То есть, по-прежнему действует скидка в 50 процентов на налог на зарплату. Что позволило предложить ему семь миллионов в год. Это то же второе место в лиге после 12-ти миллионов Конте, что было у Фонсеки, но тот получал 2.5. А "Тоттенхэм" в сезоне 2021/22 ещё и доплатит ему девять до 16-ти, которые получал там. Кроме того, Моуриньо должен будет заплатить лишь сто тысяч евро в год налога за ВСЕ поступления из-за границы (например, спонсорские).

Три очевидных задания

В сущности, "Рома" от Особенного ничего особенного не требует. Его назначение вызвано тремя причинами. Вызвать интерес, увеличить популярность клуба в англоязычном мире. Уже ясно, что вызвало. Ясно, что многие в Британии и США начнут смотреть "Рому" только из-за него. Взлёт цены акций клуба на 22 процента за полдня подтверждает это. Второе задание - прекратить позориться против грандов. В последних 18-ти матчах против Топ-7 Серии А Фонсека добыл лишь одну победу и семь ничьих. В нынешнем сезоне - четыре ничьи и шесть поражений в десяти матчах. А Моуриньо как раз и спец в матчах против грандов.

Ну и третье задание - выход в Топ-4, в Лигу Чемпионов. Оно будет более сложным. С ним в "Тоттенхэме" Жозе не справился. Хотя, скорее всего, Фридкины простят ему неудачу в этой борьбе в первом сезоне, если он существенно приблизится к Топ-4, если команда будет играть достойно, будет бороться с другими грандами на равных. Она уже три года не в лучшем клубном турнире Европы, сможет пережить и ещё один. Только бы увидеть свет в конце туннеля. Это весьма отличается от "Тоттенхэма", который до португальца выходил в ЛЧ четырежды подряд и был даже в финале турнира. В "Роме" о таком никто и не мечтает.

Фонсеку критиковали за слабое изучение соперников, за слишком слабые тренировки. СМИ сообщали, что игроки даже тренировались дополнительно. У Моура таких проблем не будет. Наоборот, стопроцентное изучение и тяжёлые тренировки. Паулу также уничтожили критикой за нежелание "ставить автобус" во втором тайме полуфинала Лиги Европы в Манчестере против "Юнайтед". Тогда "автобус" в первом принёс 2:1, а выход вперёд после перерыва превратил счёт в 2:6. Жозе поставит целый парк автобусов. Всем в "Роме" уже надоели провалы в обороне. 104 пропущенных за 72 матча Серии А с Фонсекой - кошмар. С Моуром такого не будет.

Насколько в команде готовы играть в его футбол? В том-то и дело, что к его футболу она подходит гораздо больше, чем к футболу Фонсеки. Она не способна играть в короткий пас, ужасно разыгрывает от обороны, часто теряя мяч. Ну так новому тренеру такое и не нужно. Длинные мячи, быстрые контратаки, в которых "волки" очень сильны, как раз для него. Способна ли она ставить "автобус" и работать без мяча? Победы над "Шахтёром" и "Аяксом" в Лиге Европы с отличной обороной, 30-35 процентами владения мячом и чемпионским характером показывают, что да.

Он хотел взять в "Тоттенхэм" Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини и сейчас будет строить команду вокруг них (если Николо опомнится от тяжёлой травмы). Защитника Джанлуку Манчини из-за характера лидера и не рассмотренного никем таланта в юном возрасте часто сравнивают с любимцем Моуриньо Марко Матерацци. Скорее всего, захотят остаться экс-капитаны и лидеры команды Алессандро Флоренци и Эдин Джеко, побившие горшки с Фонсекой и вставлявшие ему палки в колёса. И до прихода Жозе "Рома" собиралась усилиться вратарём, форвардом и опорником. При этом он понимает, что денег на Топ-трансферы нет.

Луческу "Ромы"?

Звезда Жозе Моуриньо закатывается. Он отстаёт от современного футбола и слишком упрям, чтобы это признать. Он приходит в команду с ограниченными средствами, с 204-мя миллионами евро убытка за сезон 2019/20 (третий результат в истории футбола), с 75-ю за первую половину нынешнего. Приходит почти сразу же после увольнения из "Тоттенхэма", то есть вряд ли "Рома" готовилась к его приходу. Даже его способности тренировать против грандов уже под сомнением, ведь в "Тоттенхэме" проиграл семь матчей подряд против команд Суперлиги и "Лестера". Его конфликтность может привести к стычкам с болельщиками.

С другой стороны, в начале сезона он побил тот же "Юнайтед" со счётом 6:1 в гостях, побеждал "Сити". Он в целом любим в Италии, подходит к её стилю. В "Роме" ещё и поможет португальский спортивный директор Тьягу Пинту, говоривший о его назначении с восхищением. И сам Моур должен понимать, что борется за свою карьеру. Что в случае неудачи она практически закончится на таком уровне. А "Рома" требует совсем немного. Вернуть ей чувство собственного достоинства. Вновь сделать её интересной, значимой, темой для разговоров. Вернуть из тьмы на свет. Даже если это свет не звезды, не солнца, а всего лишь фонаря.

Как хотите, но я вижу немало параллелей с Мирчей Луческу. Титулованный определяющий эпоху тренер, казавшийся устаревшим, закончившим карьеру, неудачно тренировавший на двух последних местах, приходит в клуб, где его никто не ждал. Клуб с болельщиками со взрывным характером. Клуб, ждущий две вещи - результат и возвращение чувства собственного достоинства. Оба взяли трофеи на позапрошлом месте работы, но менее значимые, и поссорились там со всеми. Оба просто провалились на последнем месте. Оба не дождутся громких трансферов. Оба остры на язык. Чем закончился первый год Луческу в "Динамо" - вы знаете...