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"Ручной клади достаточно". Авиакомпания жестко потроллила Моуриньо по поводу назначения в Рому

Италия
(3 голосов)

Бедняга Жозе

"Ручной клади достаточно". Авиакомпания жестко потроллила Моуриньо по поводу назначения в Рому

Getty Images / Global Images Ukraine

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Португальский специалист Жозе Моуриньо возглавит "Рому" в новом сезоне. Известная ирландская авиакомпания Ryanair в своем Твиттере потроллила "Особенного" после новости о его назначении на пост главного тренера итальянской "волков".

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"Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим всего за 14,99 фунтов стерлингов. Учитывая, что в "Тоттенхэме" трофеев Моуриньо не завоевал, то ручной клади для этого полета ему будет достаточно".

Напомним, до конца кампании тренером "Ромы" останется Пауло Фонсека. За 2016 год компанией Ryanair было перевезено 106,8 млн. пассажиров. Ryanair вышла на первое место по пассажирообороту в Европе, обогнав Lufthansa.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Ryanair
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