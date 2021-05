"Ручной клади достаточно". Авиакомпания жестко потроллила Моуриньо по поводу назначения в Рому

Португальский специалист Жозе Моуриньо возглавит "Рому" в новом сезоне. Известная ирландская авиакомпания Ryanair в своем Твиттере потроллила "Особенного" после новости о его назначении на пост главного тренера итальянской "волков".

"Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим всего за 14,99 фунтов стерлингов. Учитывая, что в "Тоттенхэме" трофеев Моуриньо не завоевал, то ручной клади для этого полета ему будет достаточно".

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6