Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ручной клади достаточно". Авиакомпания жестко потроллила Моуриньо по поводу назначения в Рому
Бедняга Жозе
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский специалист Жозе Моуриньо возглавит "Рому" в новом сезоне. Известная ирландская авиакомпания Ryanair в своем Твиттере потроллила "Особенного" после новости о его назначении на пост главного тренера итальянской "волков".
"Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим всего за 14,99 фунтов стерлингов. Учитывая, что в "Тоттенхэме" трофеев Моуриньо не завоевал, то ручной клади для этого полета ему будет достаточно".
Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021
Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6
Напомним, до конца кампании тренером "Ромы" останется Пауло Фонсека. За 2016 год компанией Ryanair было перевезено 106,8 млн. пассажиров. Ryanair вышла на первое место по пассажирообороту в Европе, обогнав Lufthansa.
Популярное сейчас
- Левченко: Зинченко - просто шикарен! Очень горжусь им!
- "Еще один шаг". Зинченко мечтает о трофее Лиги чемпионов
- Ман Сити впервые вышел в финал ЛЧ, Моуриньо возглавит Рому. Главные новости от 4 мая
- Интер оформил 19-е чемпионство в истории, благодаря потере Аталанты
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО