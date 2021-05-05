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Костакурта: Де Дзерби в Шахтере – опыт, который нужно принимать, а не отказываться

Италия
(1 голосов)

Экс-игрок "Милана" призвал Де Дзерби согласиться возглавить донецкий клуб

Костакурта: Де Дзерби в Шахтере – опыт, который нужно принимать, а не отказываться

Новина українською

Бывший игрок "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном переходе Роберто Де Дзерби в "Шахтер".

"Де Дзерби в "Шахтере" – думаю, это опыт, который нужно принимать, а не отказываться. "Шахтер" заставляет вас хорошо работать, расти, дает возможность сравнивать себя с топ-клубами.

Для него это был бы хороший шаг, чтобы вернуться через несколько лет в Серию А и заменить одного из топ-тренеров", – сказал Костакурта в эфире Sky Sport.

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В статье: Шахтер (Донецк) Алессандро Костакурта Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sassuolonews.net

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 12:25
Имеется ввиду опыт итальянской коррупции передать украинской коррупции. А трофеи у нас покупаются а не выигрываются.
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2021 в 11:33
какой опыт что он выиграл --он не справиться с укрфутболом
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scorpius (Ck)
05.05.2021 в 12:37
Ага, укрчемпионат просто нереально сложный, куда там сериям А или ла-лигам
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