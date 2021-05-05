Костакурта: Де Дзерби в Шахтере – опыт, который нужно принимать, а не отказываться

Бывший игрок "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном переходе Роберто Де Дзерби в "Шахтер".

"Де Дзерби в "Шахтере" – думаю, это опыт, который нужно принимать, а не отказываться. "Шахтер" заставляет вас хорошо работать, расти, дает возможность сравнивать себя с топ-клубами.

Для него это был бы хороший шаг, чтобы вернуться через несколько лет в Серию А и заменить одного из топ-тренеров", – сказал Костакурта в эфире Sky Sport.