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Костакурта: Де Дзерби в Шахтере – опыт, который нужно принимать, а не отказываться
Экс-игрок "Милана" призвал Де Дзерби согласиться возглавить донецкий клуб
Бывший игрок "Милана" и сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном переходе Роберто Де Дзерби в "Шахтер".
"Де Дзерби в "Шахтере" – думаю, это опыт, который нужно принимать, а не отказываться. "Шахтер" заставляет вас хорошо работать, расти, дает возможность сравнивать себя с топ-клубами.
Для него это был бы хороший шаг, чтобы вернуться через несколько лет в Серию А и заменить одного из топ-тренеров", – сказал Костакурта в эфире Sky Sport.
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Источник:Sassuolonews.net
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2021 в 12:25
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2021 в 11:33
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scorpius (Ck)
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