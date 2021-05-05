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Антонио Конте: Никаких проблем с Моуриньо. Назначение Жозе в Рому – отличная новость для всех

Италия
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Утверждение от наставника "нерадзурри"

Антонио Конте: Никаких проблем с Моуриньо. Назначение Жозе в Рому – отличная новость для всех

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал возвращение Жозе Моуриньо на Апеннины. Цитирует итальянца портал Football Italia.

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"Это отличная новость для всех, я желаю Жозе всего наилучшего, только не берем в рассмотрение поединки с "Интером". Мы обнимемся при встрече, ведь уважаем друг друга".

Конте – первый тренер после Моуриньо, который выиграл Скудетто с "Интером".

"Мы очень рады поднять над головой трофей, мы сделали это для фанатов. Я праздновал со своей семьей. Знаете, когда я прихожу работать в команду, то становлюсь ее первым и главным болельщиком. Поздравил ли меня Аньелли? Андреа написал президенту нашего клуба – этого достаточно".

"Роналду – чемпион. Лукаку – отличный футболист. У Криштиану более высокая репутация, но у Ромелу есть все инструменты для достижения важных целей".

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В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Антонио Конте Ромелу Лукаку Андреа Аньелли Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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