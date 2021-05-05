Антонио Конте: Никаких проблем с Моуриньо. Назначение Жозе в Рому – отличная новость для всех

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал возвращение Жозе Моуриньо на Апеннины. Цитирует итальянца портал Football Italia.

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"Это отличная новость для всех, я желаю Жозе всего наилучшего, только не берем в рассмотрение поединки с "Интером". Мы обнимемся при встрече, ведь уважаем друг друга".

Конте – первый тренер после Моуриньо, который выиграл Скудетто с "Интером".

"Мы очень рады поднять над головой трофей, мы сделали это для фанатов. Я праздновал со своей семьей. Знаете, когда я прихожу работать в команду, то становлюсь ее первым и главным болельщиком. Поздравил ли меня Аньелли? Андреа написал президенту нашего клуба – этого достаточно".