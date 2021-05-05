Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Ромы может войти в штаб Моуриньо – также Жозе определился с трансферными целями
Так "Особенному" будет проще?
DAZN
Издание Il Messaggero сообщает, что бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в Рим и стать ассистентом Жозе Моуриньо. Напомним, вчера, 4 мая, португальский специалист возглавил "волков".
Экс-полузащитник "джаллоросси" недавно начал работать с наставником сборной Италии Роберто Манчини в стане главной команды страны, он занял должность технического помощника.
Одновременно сообщается, что Жозе Моуриньо хочет увидеть как минимум трех новых футболистов в римском коллективе. Португальцу необходим новый голкипер и замена Эдину Джеко; отмечается, что будущее Генриха Мхитаряна остается неопределенным.
Популярное сейчас
- С Цыганковым и Ванатом. Луческу определился с составом на матч с Мариуполем
- Ситуация за два тура до финиша. Таблица УПЛ 2020/21
- Ман Сити впервые вышел в финал ЛЧ, Моуриньо возглавит Рому. Главные новости от 4 мая
- Малиновский оформил голевое действие в 7-м матче подряд. ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО