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Легенда Ромы может войти в штаб Моуриньо – также Жозе определился с трансферными целями

Италия
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Так "Особенному" будет проще?

Легенда Ромы может войти в штаб Моуриньо – также Жозе определился с трансферными целями

DAZN

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Издание Il Messaggero сообщает, что бывший капитан "Ромы" Даниэле Де Росси может вернуться в Рим и стать ассистентом Жозе Моуриньо. Напомним, вчера, 4 мая, португальский специалист возглавил "волков".

Экс-полузащитник "джаллоросси" недавно начал работать с наставником сборной Италии Роберто Манчини в стане главной команды страны, он занял должность технического помощника.

Одновременно сообщается, что Жозе Моуриньо хочет увидеть как минимум трех новых футболистов в римском коллективе. Португальцу необходим новый голкипер и замена Эдину Джеко; отмечается, что будущее Генриха Мхитаряна остается неопределенным.

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В статье: Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо Рома (Рим) Даниеле де Росси
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Источник:
Football Italia

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