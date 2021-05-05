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Головная боль Гаттузо – защитник Наполи сдал положительный тест на коронавирус
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Napoli
Игрок "Наполи" Никола Максимович сдал положительный тест на COVID-19. 29-летний защитник "адзурри" болеет бессимптомно и находится на самоизоляции у себя дома.
У Дженнаро Гаттузо сейчас не хватает вариантов в обороне, поскольку Калиду Кулибали получил повреждение икроножной мышцы и выбыл как минимум на две недели.
Максимович сыграл 27 матчей во всех соревнованиях в текущем сезоне, его контракт с "Наполи" истекает в конце сезона. "Адзурри" занимают пятое место в таблице Серии А, команда Гаттузо отстает от "Аталанты", "Милана" и "Ювентуса" на 2 балла. В последних четырех играх сезона коллектив встретится со "Специей", "Удинезе", "Фиорентиной" и "Вероной".
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