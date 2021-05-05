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Конте прыгает, а Стивен Чжан носится с бутылкой - Интер празднует чемпионство
Фото: Твіттер Інтера
Футболисты, тренеры и руководители миланского "Интера" отпраздновали 19-й чемпионский титул команды - победу в итальянской Серии А сезона 2020/21.
Сегодня на тренировочной базе в Аппиано Джентиле игроки, главный тренер Антонио Конте и президент Стивен Чжан выпили игристого вина по случаю победы в главном чемпионате Италии.
"Интер" накануне стал чемпионом досрочно - благодаря тому, что вторая команда, бергамская "Аталанта", потеряла очки в игре с "Сассуоло" (1:1) и возможность добраться по очкам к миланским лидерам.
До конца чемпионата в Серии А "Интер" должен сыграть еще 4 поединка.
???? | MISTER— Inter ???????????? (@Inter) May 5, 2021
Dopo mesi e mesi e mesi di corsa corsa corsa e lavoro lavoro lavoro... è il momento di una piccola "vendetta", giusto mister?#IMScudetto #IMInter pic.twitter.com/xOn2XMX2Oq
CAMPIOOOOOONI CAMPIOOOOONI… ???? pic.twitter.com/oy2DaU807Z— Inter ???????????? (@Inter) May 5, 2021
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