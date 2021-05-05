Конте прыгает, а Стивен Чжан носится с бутылкой - Интер празднует чемпионство

Футболисты, тренеры и руководители миланского "Интера" отпраздновали 19-й чемпионский титул команды - победу в итальянской Серии А сезона 2020/21.

Сегодня на тренировочной базе в Аппиано Джентиле игроки, главный тренер Антонио Конте и президент Стивен Чжан выпили игристого вина по случаю победы в главном чемпионате Италии.

"Интер" накануне стал чемпионом досрочно - благодаря тому, что вторая команда, бергамская "Аталанта", потеряла очки в игре с "Сассуоло" (1:1) и возможность добраться по очкам к миланским лидерам.

До конца чемпионата в Серии А "Интер" должен сыграть еще 4 поединка.