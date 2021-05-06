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GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер
Итальянский наставник приблизился к переходу в донецкий клуб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.
В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в "Шахтере" будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов "Сассуоло".
Напомним, что ранее была информация о том, что Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".
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