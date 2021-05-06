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GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер

Италия
(2 голосов)

Итальянский наставник приблизился к переходу в донецкий клуб

GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.

В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в "Шахтере" будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов "Сассуоло".

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Напомним, что ранее была информация о том, что Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
ViolaNews.com

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Комментарии (2)
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Plagin (Prad)
06.05.2021 в 13:27
Дав принципіальну згоду, це як? В принципі я згоден, чи в поживем побачимо?
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аалекс ( Крым)
06.05.2021 в 12:53
Да уже всем понятно, что он будет тренером Шахтера, просто торгуются по поводу условий контракта.
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