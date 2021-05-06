GdS: Де Дзерби дал принципиальное согласие на переход в Шахтер

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить "Шахтер" со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.

В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в "Шахтере" будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов "Сассуоло".

Напомним, что ранее была информация о том, что Де Дзерби отказался возглавить "Фиорентину".