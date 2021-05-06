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Конте запросит у боссов Интера гарантий – руководство клуба скоро встретится с Антонио
Алленаторе доказал, что он ведет команду в правильном направлении
Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио анонсировал встречу с главным тренером первой команды "нерадзурри" Антонио Конте. По информации Sky Sports, вместе боссы и тренерский штаб составят планы на следующий сезон. Цитирует Аузилио сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Я думаю, тренируй Конте другую команду, Скудетто бы оказалось в другом месте. Нам нужно завершить процесс продления контракта с Бастони, никаких проблем с переговорами по Лаутаро тоже нет. Сроки по сделкам немного замедлились из-за смены агентов".
Как сообщает портал Tuttosport, Антонио Конте обязательно запросит гарантий у руководства. Наставник хочет понять амбиции и стратегию менеджмента клуба.
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