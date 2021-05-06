  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спаллетти станет главным тренером Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спаллетти станет главным тренером Наполи

Италия
(1 голосов)

Он сменит на посту Дженнаро Гаттузо

Спаллетти станет главным тренером Наполи

Прямий

Новина українською

Итальянский специалист Лучано Спаллетти станет новым главным тренером "Наполи".

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удастся сохранить пост, даже если команда сумеет добыть место в Лиге чемпионов.

Спаллетти ведёт переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Единственный вопрос остаётся по финансовым условиям. Как утверждает источник, зарплата Спаллетти должна составить около € 3 млн в сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
06.05.2021 в 16:59
Шило на мыло, это как минимум. Президент самодур. Думает, что будет когда-то ещё так как в лучшие годы при Сарри. Это ностальгия, но не более.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...