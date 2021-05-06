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Вратарь Ромы пропустит около трех месяцев из-за травмы

Италия
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Голкиперу предстоит перенести операцию

Вратарь Ромы пропустит около трех месяцев из-за травмы

Новина українською

Вратарь "Ромы" Пау Лопес пропустит три месяца из-за травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (2:6).

26-летнему испанцу требуется операция на левом плече. Футболист сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за "Рому" и пропустил 38 мячей.

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В статье: Рома (Рим) Пау Лопес
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