Италия
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Вратарь Ромы пропустит около трех месяцев из-за травмы
Голкиперу предстоит перенести операцию
Вратарь "Ромы" Пау Лопес пропустит три месяца из-за травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (2:6).
26-летнему испанцу требуется операция на левом плече. Футболист сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.
В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за "Рому" и пропустил 38 мячей.
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