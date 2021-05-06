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Игрок из чемпионата Италии получил наказание за фразу о "восстании рабов"

Италия
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Игрок из чемпионата Италии получил наказание за фразу о "восстании рабов"

Колаж: sport.segodnya.ua

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Итальянская федерация футбола вынесла решение по делу о расистской обиде в матче Серии В "Пиза" - "Кьево" (2:2).

"Кьево" обвинил форварда "Пизы" Микеле Маркони в расизме по отношению к хавбеку Джоэле Оби во время декабрьского матча команд.

Маркони сказал фразу о "восстании рабов".

За это игрока дисквалифицировали на 10 матчей, сообщает FIGC.

31-летний итальянец забил 13 голов в 35 матчах Серии В.

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В статье: Кьево (Верона) Пиза (Италия)
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
06.05.2021 в 21:57
Зовсім з глузду зїхали на тому расизмі, впевнений, якщо би навпаки таке сказав Оби до Марконі нічого би не було.
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