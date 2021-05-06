Италия
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Игрок из чемпионата Италии получил наказание за фразу о "восстании рабов"
К чернокожему оппоненту
Колаж: sport.segodnya.ua
Итальянская федерация футбола вынесла решение по делу о расистской обиде в матче Серии В "Пиза" - "Кьево" (2:2).
"Кьево" обвинил форварда "Пизы" Микеле Маркони в расизме по отношению к хавбеку Джоэле Оби во время декабрьского матча команд.
Маркони сказал фразу о "восстании рабов".
За это игрока дисквалифицировали на 10 матчей, сообщает FIGC.
31-летний итальянец забил 13 голов в 35 матчах Серии В.
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Djon (Киев)
06.05.2021 в 21:57
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