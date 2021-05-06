Игрок из чемпионата Италии получил наказание за фразу о "восстании рабов"

Итальянская федерация футбола вынесла решение по делу о расистской обиде в матче Серии В "Пиза" - "Кьево" (2:2).

"Кьево" обвинил форварда "Пизы" Микеле Маркони в расизме по отношению к хавбеку Джоэле Оби во время декабрьского матча команд.

Маркони сказал фразу о "восстании рабов".

За это игрока дисквалифицировали на 10 матчей, сообщает FIGC.

31-летний итальянец забил 13 голов в 35 матчах Серии В.