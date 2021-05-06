Команды из серий С и D больше не будут участвовать в кубке Италии

К формату кубка Италии внесут существенные изменения со следующего сезона.

Отныне в турнире будут участвовать 40 команд из серий А и B.

Зато клубы из серии C и D, которые ранее стартовали с первого раунда кубка, больше не будут выступать в нем, сообщает Corriere della Sera.

Новый формат призван сделать соревнование более интересным и привлекательным для зрителей и телевещателей.

Президент Серии C Франческо Гирелли осудил эту реформу, назвал ее "нарушением прав и проявлением концепции элитаризма в футболе".