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Команды из серий С и D больше не будут участвовать в кубке Италии
Ими пожертвовали ради телетрансляций
Фото: Footballua.tv/автор невідомий
К формату кубка Италии внесут существенные изменения со следующего сезона.
Отныне в турнире будут участвовать 40 команд из серий А и B.
Зато клубы из серии C и D, которые ранее стартовали с первого раунда кубка, больше не будут выступать в нем, сообщает Corriere della Sera.
Новый формат призван сделать соревнование более интересным и привлекательным для зрителей и телевещателей.
Президент Серии C Франческо Гирелли осудил эту реформу, назвал ее "нарушением прав и проявлением концепции элитаризма в футболе".
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