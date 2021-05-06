  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Команды из серий С и D больше не будут участвовать в кубке Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команды из серий С и D больше не будут участвовать в кубке Италии

Италия
(3 голосов)

Ими пожертвовали ради телетрансляций

Команды из серий С и D больше не будут участвовать в кубке Италии

Фото: Footballua.tv/автор невідомий

Новина українською

К формату кубка Италии внесут существенные изменения со следующего сезона.

Отныне в турнире будут участвовать 40 команд из серий А и B.

Зато клубы из серии C и D, которые ранее стартовали с первого раунда кубка, больше не будут выступать в нем, сообщает Corriere della Sera.

Новый формат призван сделать соревнование более интересным и привлекательным для зрителей и телевещателей.

Президент Серии C Франческо Гирелли осудил эту реформу, назвал ее "нарушением прав и проявлением концепции элитаризма в футболе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Италии Кубок Италии
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...