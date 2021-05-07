Ноздря в ноздрю. Прогноз на сумасшедшую концовку сезона в Серии А

В сезоне 2018/19 четыре команды боролись в последнем туре за два оставшихся места в Лиге Чемпионов. В итоге "Аталанта" и "Интер" обошли "Милан" на одно очко, а "Рому", - на три. В сезоне 2020/21 ещё круче - пять команд борются за три места. Причём у "Аталанты", "Ювентуса" и "Милана" по 69 очков, у "Наполи" - 67, у "Лацио" в случае победы в матче в запасе также будет 67. Потому за четыре тура до финиша сезона интересно описать состояние этих команд, приведя аргументы за и против их попадания в Топ-4, оценить их календарь и спрогнозировать итоговое место.

2. "Аталанта" - 69 очков, разница мячей 79:40 (+39). Календарь - "Парма" (в гостях), "Беневенто" (дома), "Дженоа" (в гостях), "Милан" (дома)

За : Бергамцы всегда начинают спурт, феноменальные серии в последней трети сезона. А сейчас начали даже раньше. В последних 13-ти матчах они набрали 32 очка с разницей мячей 31:11. То есть все линии работают. Причем именно прогрессом в обороне главный тренер Джан Пьеро Гасперини больше всего доволен. Луис Муриэль был признан лучшим игроком лиги в апреле, Дуван Сапата вернул форму и даже недоволен ею, то есть мотивирован. Руслан Малиновский с 4+7 по схеме "гол+пас" в последних семи матчах. Впервые с января латерали Гозенс и Хатебур сыграли вместе, и в целом команда ныне в полном составе.

Против : Создается ощущение, что команда устала. В последних шести матчах она лишь однажды победила с разницей более одного мяча, дважды в трех последних упустила верную победу. Именно в них получила две свои первые красные карточки в сезоне.

Она проваливает целые отрезки матчей, пропускает необязательные мячи. Нередко играет менее интенсивно, менее агрессивно прессингует. Позволяя затягивать себя в вязкие медленные битвы в центре поля. Потеряла очки против команд, которых ранее побеждала легко - "Ромы", "Сассуоло". При этом Гасперини не видит никаких проблем и очень доволен ситуацией.

Календарь : "Парма" уже вылетела, но "Дженоа" крепка и не проиграла "Богине" дважды подряд. "Беневенто" слаб, но борется за выживание. Он недавно переиграл "Ювентус" и забил три мяча "Лацио". И то, и то - в гостях. Сразу вспоминается поражение бергамцев дома от СПАЛ в предыдущем сезоне, в итоге вылетевшего. Хотя, конечно, "Аталанта" должна его выносить. А перед прямой битвой с "Миланом" нужно будет отыграть финал Кубка. Желание взять первый трофей в каденции Гасперини не менее острое. Усталость после тяжелой победы либо жестокое разочарование после поражения могут сыграть важную роль.

Прогноз - второе место . В команде абсолютно уверены в своих силах и нацеливаются на второе место впервые в своей истории. Малиновский даже заявил, что жалеет о потерях очков, не позволивших побороться за Скудетто. А о желании стать вторыми он и другие говорят очень твердо. Говорят как игроки гранда, Топ-команды. Это в ее пользу. Правда, такая самоуверенность может сыграть злую шутку. Как и усталость. С календарем также есть проблемы. Но "Милан", который за последние полтора года переигрывала и со счетом 5:0, и со счетом 3:0 (в январе 2021-го), "Аталанта" пройдет.

3. "Ювентус" - 69 очков, разница мячей 67:31 (+36). Календарь - "Милан" (д), "Сассуоло" (г), "Интер" (д), "Болонья" (г)

За : "Ювентус" понимает, что отступать ему некуда. Что выбора нет. Что нужно бороться, включать умение играть большие матчи. А кто еще умеет играть большие матчи, как не он? В последнее время именно в критические моменты он включал дополнительные ресурсы характера, побеждал, спасал Андреа Пирло от увольнения и возвращался в Топ-4. Матч против "Удинезе" вытащил в последние десять минут после 80-ти ужасных. Криштиану Роналду вернулся дублем после трех матчей без забитых и разговоров о его уходе и безразличии. Трудно ставить против опыта и Fino Alla Fine.

Против : Если бы не имя, много шансов "Юве" не давали бы. Он играет очень плохо, неорганизованно, отдает инициативу. Особенно в первых таймах. Во Флоренции лишь однажды попал в створ ворот. После победы в Удине, лишь второй гостевой в последних семи матчах, Леонардо Бонуччи был в бешенстве: "Если мы довольны с этими десятью минутами игры, то мы не поняли ничего. Абсолютно ничего. Нам не хватало сердца, страсти". Пирло как тренер уступает всем конкурентам, часто выглядит растерянным, апатичным.

А единственный игрок, кто выводил команду из летаргии - Федерико Кьеза - сейчас травмирован.

Календарь : Самый сложный вместе с "Миланом". Встреча с ним. Выезд к крайне неприятному "Сассуоло", которого в предыдущем сезоне не переиграл вообще, а в этом дожал лишь в концовке. Дерби Италии. А сразу после него и перед последним туром - финал Кубка. Миланцы уж точно захотят мстить за все былое. С другой стороны, "россонери" сейчас не в лучшей форме, чем "бьянконери", а "нерадзурри" уже празднуют Скудетто. С обоими играть дома, где в 2021-ом году были уверенно переиграны "Лацио", "Наполи" и "Рома" и в целом показатели вторые в лиге после чемпиона. В Болонье же не должно быть тяжело.

Прогноз - третье место . В футболе часто решают детали, удача. Если бы не было этого камбека в Удине - прогнозы были бы совсем другими. Неизвестно, когда вернется Кьеза, оборона пропускала уже в десяти матчах подряд, тренер понимает, что он не останется в любом случае. С другой стороны, сейчас клуб мобилизуется. Бури вокруг него очень вовремя немного утихли. Бешеная радость после победы в последнем туре, даже Пирло, вполне может быть признаком высвобождения. Роналду вновь здесь. А "Милан" (которого переигрывали дома уже девять раз подряд), да и "Наполи" с "Лацио", вовсе не железны.

4. "Милан" - 69 очков, разница мячей 62:41 (+21). Календарь - "Ювентус" (г), "Торино" (г), "Кальяри" (д), "Аталанта" (г)

За : Как против Роналду, трудно ставить и против Златана Ибрагимовича. С ним команда во втором круге набирает в два раза больше очков и забивает в два раза больше мячей, чем без него. Партнерам по команде не понравились постоянное недовольство шведа и чуть ли не драка с Хаканом Чалханоглу во время матча против "Беневенто", но его крики сохранили интенсивность и позволили победить. Именно такими методами он и вытащил команду из пропасти немного более года тому. А на тишину надеются после отмены Паоло Мальдини переговоров по контрактам до окончания сезона.

Против : По игре "дьяволы" выглядят ненамного лучше своего ближайшего соперника. Их сверхинтенсивность и обильный креатив исчезли, они играют гораздо медленнее, последний матч стал лишь вторым из 13-ти последних без пропущенных. У них дома две победы в семи матчах. У Златана столько же голов в семи последних на всех полях, сколько и красных карточек - по одной. Он недавно после травмы. Также бури вокруг клуба еще не улеглись. Не факт, что запрет Мальдини сильно успокоит, ведь другим клубам запретить говорить с Чалханоглу, Джанлуиджи Доннаруммой он не может.

Календарь : Доннаруммой интересуется как раз "Ювентус". Настолько, что "ультрас" "Милана" даже потребовали от него подписать новый контракт или не играть в этом матче. Встречу с ними Джиджо покидал в слезах. Будет ли он способен играть в Турине без задних мыслей? Сумеет ли его команда прервать ужасную серию там? А затем нужно будет вернуться в этот город для игры с "Торино", борющимся против вылета и в последнее время не проигравшим "Ювентусу" и победившим "Рому". Также ожидает игра против прямого конкурента "быков" "Кальяри", не проигравшего в Неаполе.

Ну а затем "Аталанта"...

В пользу лучшей гостевой команды лиги - то, что три из четырех матчей нужно будет отыграть в гостях.

Прогноз - пятое место . "Милан" уже набрал больше очков, чем за любой полный сезон с 2012/13. Он - зимний чемпион, провел блестящий первый круг. Слишком жестоко было бы после такого вылететь даже из Топ-4. Но проблемы с игрой, характером, контрактами, возможные ссоры между игроками, крайне сложный календарь, особенно в последнем туре, наводят на мысли о неудаче. Он единственный, у кого осталось аж два матча против конкурентов. А последние результаты против них ужасны. 0:3 от "Лацио", 0:1 от "Наполи", 0:3 от "Аталанты", 1:3 от "Ювентуса". Ещё и 0:3 от "Интера"...

5. "Наполи" - 67 очков. Разница мячей 74:38 (+36). Календарь - "Специя" (г), "Удинезе" (д), "Фиорентина" (г), "Эллас Верона" (д)

За : Ещё в субботу "Наполи" вместе с "Аталантой" считали командой в лучшей форме в Италии. 26 очков из 33-ех последних возможных доказывали это. Среди них и 5:2 над "Лацио", 1:0 над "Миланом" в гостях, 2:0 над "Ромой", почетная ничья с "Интером". И, кстати, подобные матчи закончились. Остались лишь соперники ниже Топ-9 лиги. Здесь также травмированные вернулись. А по глубине состава неаполитанцы как минимум вторые в лиге после "Интера". Также им на пользу игнорирование прессы с февраля. Даже проблемы с судейством в воскресенье не заставили говорить. А это признак выдержки.

Против : Когда заходит речь о характере - "Наполи" сразу же в аутсайдерах. Дома против "Кальяри" он не собрался, после раннего забитого выглядел таким же заторможенным, как и в январе. Вратарь Мерет и стойка спасали его. А в итоге подопечные Дженнаро Гаттузо пропустили на 94-ой минуте из-за ошибки защитника. Всегда горячая неаполитанская пресса не пожелала вспомнить о хорошем рейде до этого, а сразу же разорвала команду на куски. Говоря о возвращении декабря, о самоубийстве, о криках Гаттузо, которые лишь мешают игрокам. Тренер же предоставил игрокам два дня отдыха. Выдохлись?

Календарь : "Удинезе" и "Фиорентина" должны скоро успокоиться насчёт места в Серии А. "Верона" в последнем туре не будет бороться за что-либо выше девятого места. Вот только имена всё-таки знаковые. Знаковые поражения. Флорентийцы похоронили шансы на Скудетто команды Маурицио Сарри в 2018-ом, чуть не уволили самого Гаттузо в январе 2020-го. Чуть не уволила его и "Специя" в январе 2021-го. Последняя ещё и яростно борется за выживание и играет против него в субботу. "Удинезе" уволил Карло Анчелотти. К тому же, и сейчас концовку первого круга против этих команд "Наполи" завалил.

Прогноз - четвёртое место . Путь "Наполи" нынешнего сезона подозрительно напоминает путь "Милана" Гаттузо в 2018/19. Неудачные первый круг и начало второго, затем спурт и очень быстрое возвращение в Топ-4, затем потери очков на ровном месте и вылет из неё, и бесполезная серия из четырёх побед в концовке сезона. И сейчас "везувиани" способны завалить, запороть. Давление прессы всегда способно сорвать их. Вот только сейчас у Гаттузо гораздо более опытная и талантливая команда. И сейчас 12-ти очков из-за очных матчей "Милана" ему хватит. Даже десяти в большинстве вариантов хватит.

6. "Лацио" - 64 очка с матчем в запасе. Разница мячей 60:49 (+11). Календарь - "Фиорентина" (г), "Парма" (д), "Рома" (г), "Торино" (д), "Сассуоло" (г)

За : У "Лацио" также лучшие очень вовремя вернулись. Чиро Иммобиле после восьми матчей без забитых подряд забил в четырёх подряд. Луис Альберто вроде бы с повреждением, но играет и забивает. Сергей Милинкович-Савич вновь играет как тогда, когда за него предлагали 70-80 миллионов евро. Благодаря им команда забила 14 мячей в последних четырёх матчах. Капитан Сенад Лулич после тяжёлой травмы возвращается и решает проблему на левом фланге. В пользу "орлов" также домашняя серия из 11-ти побед, лучшая в истории клуба. И в целом у них 21 очко из 24-ёх последних возможных.

Против : Против 14-ти забитых можно выставить 11 пропущенных. В лучшие сезоны подопечные Симоне Индзаги пропускали немного, в этом преувеличивают с пропущенными. Как и ранее, их скамья запасных крайне слаба. Причём не только по сравнению с "Ювентусом" и "Миланом", а даже с "Сампдорией" или "Фиорентиной". Во многом из-за этого команде Индзаги всегда не хватало воздуха на дистанции, и она лишь однажды за пять лет заканчивала сезон в Топ-4 лиги. Сейчас ещё и капитан, лидер обороны Франческо Ачерби травмировался. Да и до него в центр приходилось ставить латераля Марушича.

Календарь : Неоднозначный. "Фиорентину" "Лацио" почти всегда побеждает, с разницей в один мяч. И на этот раз придётся сильно попотеть, ведь она даёт бой грандам дома. "Парма" уже вылетела, так что полегче. "Торино", учитывая его динамику, до 18-го мая может и обеспечить место в Серии А. Зато "Рома" развалена, но на такой матч соберётся. Не зря часто говорят, что Римское дерби выигрывает его аутсайдер. А последний тур против "Сассуоло", всё ещё мечтающего о Еврокубках, крайне опасен. В целом, в отличие от "Наполи" и "Милана", придётся играть не четыре, а пять матчей за 16 дней.

Прогноз - шестое место . За последнее время команде пришлось и вырывать дважды 1:0, и нервничать после двух возвращений соперников с 1:4 на 3:4, и выходить на последний бой с "Миланом" после 2:5 от "Наполи". Всё получилось. Характер "орлов" несомненен. Они весьма уверены в себе, уверены в выходе в четвёрку. Говорят о том, что осталось пять финалов, а финалы обладатель Кубка и Суперкубка Италии умеет играть. Он в форме, Индзаги и вовсе считает второй круг идеальным. Но всё же ещё нужно догонять. Матч в запасе - не преимущество, а нагрузка. Он отстаёт по силе запасных и общей прочности.

Следует отметить, что в случае равенства очков, пока не сыграны оба очных матча, преимущество считают по разнице мячей. По окончании же сезона считают по очным, но без голов в гостях. Таким образом, "Аталанта" имеет преимущество над "Ювентусом" (1:0, 1:1) и "Лацио" (4:1, 1:3), но уступает "Наполи" (1:4, 4:2). "Милан" в первом матче переиграла со счётом 3:0. "Юве" опережает "Лацио" (1:1, 3:1), наравне с "Наполи" (2:1 и 0:1), первый матч у "Милана" выиграл со счётом 3:1. "Милан" уступает "Лацио" (3:2, 0:3) и опережает "Наполи" (3:1, 0:1), "Наполи" же опережает "Лацио" (5:2, 0:2).

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