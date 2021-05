СМИ: Генрих Мхитарян может покинуть Рому из-за прихода в команду Жозе Моуриньо

Атакующий полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян уже этим летом может сменить клуб – об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.

По информации источника, приход португальского специалиста Жозе Моуриньо в первую команду из "Вечного города" подталкивает Мхитаряна к переезду из Рима. С "Особенным" Генрих работал в "Манчестер Юнайтед" – тренер не слишком сильно доверял Генриху, в прессе часто сообщалось о не самых хороших отношениях между экс-игроком "Шахтера" и именитым наставником.

With the arrival of Josè #Mourinho Henrikh #Mkhitaryan (he doesn’t extend the contract yet) could leave #ASRoma this summer as a free agent. #transfers