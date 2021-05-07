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СМИ: Генрих Мхитарян может покинуть Рому из-за прихода в команду Жозе Моуриньо
Португалец и армянин пересекались в Манчестере
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян уже этим летом может сменить клуб – об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.
По информации источника, приход португальского специалиста Жозе Моуриньо в первую команду из "Вечного города" подталкивает Мхитаряна к переезду из Рима. С "Особенным" Генрих работал в "Манчестер Юнайтед" – тренер не слишком сильно доверял Генриху, в прессе часто сообщалось о не самых хороших отношениях между экс-игроком "Шахтера" и именитым наставником.
With the arrival of Josè #Mourinho Henrikh #Mkhitaryan (he doesn’t extend the contract yet) could leave #ASRoma this summer as a free agent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2021
Таким образом, контракт Мхитаряна с "Ромой" истекает уже 30 июня – если Генрих действительно захочет уйти, то сделает это как свободный агент. В текущем сезоне армянин сыграл в 42 матчах за "джаллоросси" во всех соревнованиях (11 голов и столько же ассистов).
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