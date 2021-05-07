Эриксен: Скудетто Интера – отправная точка, теперь я полностью понимаю требования Антонио Конте

Зимой датский полузащитник Кристиан Эриксен был близок к тому, чтобы покинуть миланский "Интер", однако на днях коллектив выиграл Скудетто, а сам хавбек сумел закрепиться в составе команды Антонио Конте. Цитирует Эриксена сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Шесть месяцев назад у меня была особая ситуация. Теперь мы выиграли трофей, и я просто могу сказать, что очень рад быть в "Интере". Скудетто – хорошая отправная точка, мы можем продолжить и построить проект".