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Эриксен: Скудетто Интера – отправная точка, теперь я полностью понимаю требования Антонио Конте

Италия
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Кристиан в строю

Эриксен: Скудетто Интера – отправная точка, теперь я полностью понимаю требования Антонио Конте

@imagephotoagency

Новина українською

Зимой датский полузащитник Кристиан Эриксен был близок к тому, чтобы покинуть миланский "Интер", однако на днях коллектив выиграл Скудетто, а сам хавбек сумел закрепиться в составе команды Антонио Конте. Цитирует Эриксена сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Шесть месяцев назад у меня была особая ситуация. Теперь мы выиграли трофей, и я просто могу сказать, что очень рад быть в "Интере". Скудетто – хорошая отправная точка, мы можем продолжить и построить проект".

"Вначале я реально не понимал, что должен постоянно следовать системе Конте, я больше привык к своей интуиции, к свободе, к принятию решений на основе происходящего. У Антонио есть общий план, которому я должен следовать. Я должен был все выучить и адаптироваться к другому ритму, в январе мы поговорили и все начало налаживаться. Полгода назад я был вне рамок проекта, сейчас все изменилось. Я счастлив, начал полностью понимать Конте – надеюсь, он определит свое будущее вместе с руководством".

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан)
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Источник:
Di Marzio

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