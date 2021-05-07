Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эриксен: Скудетто Интера – отправная точка, теперь я полностью понимаю требования Антонио Конте
Кристиан в строю
@imagephotoagency
Зимой датский полузащитник Кристиан Эриксен был близок к тому, чтобы покинуть миланский "Интер", однако на днях коллектив выиграл Скудетто, а сам хавбек сумел закрепиться в составе команды Антонио Конте. Цитирует Эриксена сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Шесть месяцев назад у меня была особая ситуация. Теперь мы выиграли трофей, и я просто могу сказать, что очень рад быть в "Интере". Скудетто – хорошая отправная точка, мы можем продолжить и построить проект".
"Вначале я реально не понимал, что должен постоянно следовать системе Конте, я больше привык к своей интуиции, к свободе, к принятию решений на основе происходящего. У Антонио есть общий план, которому я должен следовать. Я должен был все выучить и адаптироваться к другому ритму, в январе мы поговорили и все начало налаживаться. Полгода назад я был вне рамок проекта, сейчас все изменилось. Я счастлив, начал полностью понимать Конте – надеюсь, он определит свое будущее вместе с руководством".
Популярное сейчас
- Канада усмирила Россию в финале юниорского ЧМ по хоккею
- Колос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура
- Первый за 35 лет: в матче с Ромой Кавани встряхнул пыль с интересного достижения в рамках еврокубков
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату