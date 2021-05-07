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Лукаку: Златан выигрывает для себя, я – для Интера, а Роналду – для Ювентуса

Италия
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Мнение Ромелу

Лукаку: Златан выигрывает для себя, я – для Интера, а Роналду – для Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал конкуренцию с другими форвардами команд Серии А. Цитирует бельгийца портал Goal.com со ссылкой Corriere della Sera.

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"Златан побеждал во всех своих клубах, он забил более 500 голов. Серии А нужны игроки такого уровня. Ибрагимович хочет побеждать для себя, я – для "Интера", а Роналду – для "Ювентуса". Теперь в "Рому" пришел Жозе Моуриньо. Все складывается неплохо для чемпионата Италии, уровень растет, а я надеюсь, что мы еще раз сможем взять Скудетто".

"Злость на Ибрагимовича? Мы проигрывали со счетом 1:0, я упустил момент и был расстроен. Его слова задели меня. Я не очень рад тому, как отреагировал. Вообще, я скромный и спокойный человек. Я победитель и бьюсь за победу до самой смерти рядом со своими партнерами".

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
Goal.com

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