Лукаку: Златан выигрывает для себя, я – для Интера, а Роналду – для Ювентуса

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал конкуренцию с другими форвардами команд Серии А. Цитирует бельгийца портал Goal.com со ссылкой Corriere della Sera.

"Златан побеждал во всех своих клубах, он забил более 500 голов. Серии А нужны игроки такого уровня. Ибрагимович хочет побеждать для себя, я – для "Интера", а Роналду – для "Ювентуса". Теперь в "Рому" пришел Жозе Моуриньо. Все складывается неплохо для чемпионата Италии, уровень растет, а я надеюсь, что мы еще раз сможем взять Скудетто".