Хакими может перейти в Баварию

Защитник "Интера" Ашраф Хакими может сменить команду и вернуться в Германию, где два года выступал за дортмундскую "Боруссию".

По информации Sport1.de, 22-летний футболист готов перейти в "Баварию", которая долгое время проявляет к нему интерес. При этом мюнхенцам будет нелегко осуществить такую сделку, поскольку нерадзурри в прошлом году заплатили "Реалу" за игрока € 45 млн и потребуют значительно более крупную сумму. Опции выкупа в действующем контракте Ашрафа нет.

В нынешнем сезоне марокканский защитник провёл 33 матча в итальянской Серии А, забил семь голов, отдал шесть результативных передач