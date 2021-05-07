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Хакими может перейти в Баварию

Италия
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Защитник снова возвращается в Германию?

Хакими может перейти в Баварию

Новина українською

Защитник "Интера" Ашраф Хакими может сменить команду и вернуться в Германию, где два года выступал за дортмундскую "Боруссию".

По информации Sport1.de, 22-летний футболист готов перейти в "Баварию", которая долгое время проявляет к нему интерес. При этом мюнхенцам будет нелегко осуществить такую сделку, поскольку нерадзурри в прошлом году заплатили "Реалу" за игрока € 45 млн и потребуют значительно более крупную сумму. Опции выкупа в действующем контракте Ашрафа нет.

В нынешнем сезоне марокканский защитник провёл 33 матча в итальянской Серии А, забил семь голов, отдал шесть результативных передач

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Италия) Ашраф Хакими
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