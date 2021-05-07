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Флорьян Товен продолжит карьеру в Мексике

Италия
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Вингер не решился на переезд в Испанию или Англию

Флорьян Товен продолжит карьеру в Мексике

Новина українською

Вингер "Марселя" Флориан Товен перейдет в мексиканский "Тигрес" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, футболист уже подписал 5-летний контракт с новым клубом. В Мексике француз будет получать 5 млн евро в год.

У Товена есть предложения из Англии и Испании, но 28-летний вингер решил покинуть Европу.

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В статье: Марсель Флорьян Товен
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