Флорьян Товен продолжит карьеру в Мексике

Вингер "Марселя" Флориан Товен перейдет в мексиканский "Тигрес" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, футболист уже подписал 5-летний контракт с новым клубом. В Мексике француз будет получать 5 млн евро в год.

У Товена есть предложения из Англии и Испании, но 28-летний вингер решил покинуть Европу.