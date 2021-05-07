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Флорьян Товен продолжит карьеру в Мексике
Вингер не решился на переезд в Испанию или Англию
Вингер "Марселя" Флориан Товен перейдет в мексиканский "Тигрес" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, футболист уже подписал 5-летний контракт с новым клубом. В Мексике француз будет получать 5 млн евро в год.
У Товена есть предложения из Англии и Испании, но 28-летний вингер решил покинуть Европу.
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