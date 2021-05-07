Моуриньо определился с трансферными целями на сезон

Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью определился с трансферными целями на следующий сезон, пишет Corriere dello Sport 7 мая.

По данным источника, португальский специалист ищет замену форварду команды Эдину Джеко. Он рассматривает кандидатуры Андреа Белотти ("Торино") и Мауро Икарди ("ПСЖ"). При этом клуб все же попробует удержать Джеко в команде. У боснийца был конфликт с нынешним тренером Паулу Фонсекой, который покинет Рим по окончании сезона.

Кроме того, Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша.

Напомним, что 58-летний португалец возглавит "Рому" со следующего сезона.