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Моуриньо определился с трансферными целями на сезон
Жозе хочет видеть в команде форварда Торино
Новый главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью определился с трансферными целями на следующий сезон, пишет Corriere dello Sport 7 мая.
По данным источника, португальский специалист ищет замену форварду команды Эдину Джеко. Он рассматривает кандидатуры Андреа Белотти ("Торино") и Мауро Икарди ("ПСЖ"). При этом клуб все же попробует удержать Джеко в команде. У боснийца был конфликт с нынешним тренером Паулу Фонсекой, который покинет Рим по окончании сезона.
Кроме того, Моуринью рассматривает кандидатуру полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша.
Напомним, что 58-летний португалец возглавит "Рому" со следующего сезона.
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