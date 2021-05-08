  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер расстанется с одним из нападающих из-за его большой зарплаты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер расстанется с одним из нападающих из-за его большой зарплаты

Италия
(1 голосов)

Чилиец покинет клуб

Интер расстанется с одним из нападающих из-за его большой зарплаты

Goal

Новина українською

Миланский "Интер" хочет избавиться летом от Алексиса Санчеса. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Причиной стала его большая зарплата, которая составляет семь миллионов евро в год. Миланцы строят новый проект, а такие суммы недопустимы для игрока неосновного состава.

Несмотря на то, что контракт с чилийцем рассчитан до 2023-го года, Санчес покинет "Интер" уже следующим летом.

Напомним, что это лишь первый сезон Алексиса в статусе полноценного игрока "нераззурри": в сентябре он перешел на правах свободного агента из "Ман Юнайтед". До этого чилиец год провел в аренде в миланском клубе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 10 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nicolo Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 13:47
Зато норм заработал))
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
08.05.2021 в 13:27
Від нього толку ніякого, навіщо Інтер його тримав? Він ні в МЮ, ні в Арсеналі і ні в Інтері так і не став основним. Алексісу треба клуб поскромніше і зменшити свої запроси щодо з.п.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...