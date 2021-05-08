Интер расстанется с одним из нападающих из-за его большой зарплаты

Миланский "Интер" хочет избавиться летом от Алексиса Санчеса. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Причиной стала его большая зарплата, которая составляет семь миллионов евро в год. Миланцы строят новый проект, а такие суммы недопустимы для игрока неосновного состава.

Несмотря на то, что контракт с чилийцем рассчитан до 2023-го года, Санчес покинет "Интер" уже следующим летом.

Напомним, что это лишь первый сезон Алексиса в статусе полноценного игрока "нераззурри": в сентябре он перешел на правах свободного агента из "Ман Юнайтед". До этого чилиец год провел в аренде в миланском клубе.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 10 млн евро.