Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер расстанется с одним из нападающих из-за его большой зарплаты
Чилиец покинет клуб
Goal
Миланский "Интер" хочет избавиться летом от Алексиса Санчеса. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Причиной стала его большая зарплата, которая составляет семь миллионов евро в год. Миланцы строят новый проект, а такие суммы недопустимы для игрока неосновного состава.
Несмотря на то, что контракт с чилийцем рассчитан до 2023-го года, Санчес покинет "Интер" уже следующим летом.
Напомним, что это лишь первый сезон Алексиса в статусе полноценного игрока "нераззурри": в сентябре он перешел на правах свободного агента из "Ман Юнайтед". До этого чилиец год провел в аренде в миланском клубе.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 10 млн евро.
Популярное сейчас
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Барселона требует уважения от УЕФА и считает ее заявления неприемлемыми
- Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая
- Официально: Моуриньо летом возглавит Рому
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО