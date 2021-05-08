Серия А. Наполи легко справляется со Специей и уже второй

Специя. "Альберто Пикко"

: Пикколи 64 - Зелински 15, Осимхен 23, 44, Лосано 79

": Проведель, Виньяли, Шабо, Исмаили, Маркицца, М. Риччи, Эстевес (Акампора 78), Маджоре, Агудело (Сапонара 78), Верде (Пикколи 46), Гьяси (Фариас 68)

": Мерет, Ди Лоренци, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Руи 69), Руис, Демме, Политано (Лосано 76), Зелински (Мертенс 69, Элмас 76), Л. Инсинье, Осимхен (Петанья 84)

: М. Риччи 34, Эстевес 58, Виньяли 52 - Хюсай 6, Осимхен 65

: Массимилиано Иррати

Выезд в город одной из главных баз ВМС Италии мог стать серьёзным подводным камнем для "Наполи". "Специя" не проиграла дома шесть матчей подряд. В том числе "Интеру". Также в её активе дома 2:0 над "Миланом", 0:0 с "Аталантой". В целом после четырёх матчей без побед она ныне боится вылета, то есть настроена. Другой такой настроенный аутсайдер - "Кальяри" - уже отыгрался в Неаполе на 94-ой минуте, давя уставшего соперника с 70-ой. "Наполи" сегодня ещё и пришлось играть с парой центрбеков Манолас-Ррахмани, игравшей вместе в этом сезоне лишь 25 минут. Но всё для него обошлось.

В первом круге "Наполи" проиграл, несмотря на полное доминирование, 29 ударов по воротам. Здесь ударов, опасных моментов было гораздо меньше, владение мячом, игра были более равными. У фаворита просто залетело всё, что не залетало тогда. Осимхен дважды убежал в отрыв на десятки метров. Однажды закрутить точно не удалось, во втором случае он просто мощно пробил. Мощно пробил и с заброса по центру во время исполнения штрафного удара, избежав офсайда. А началось всё отличной комбинацией на правом фланге. Политано бросил в прорыв защитника Ди Лоренцо, и тот прострелил.

В начале второго тайма Демме чуть не пробил Проведеля. Затем "Наполи" успокаивал игру. Успокоил сам себя, и после 60-ой минуты "Специя" начала кое-что создавать в атаке. Создала даже гол. С навеса Гьяси Эстевес не забил, но спасшего от него Мерета не подстраховали. Зато подстраховали после гола. Гости начали передвигать игру к воротам хозяев, снижать нагрузку со своей обороны. По-прежнему медленно. Но главную задачу они выполнили. Счёт 3:1 их вполне устроил. Тем более - 4:1. Вновь длинный пас - и Осимхен с Лосано разыграли.

"Наполи" выходит на второе место и по очкам (70), и по забитым мячам (78, у "Аталанты" 79). Он усиливает давление на соперников, которым ещё играть в этом туре. Осимхен в великолепной форме с семью голами в последних восьми матчах. А "Специя" остаётся в трёх очках над зоной вылета. В неё по итогам тура она не опустится, но пять матчей подряд без побед и особенно такое безвольное поражение - плохие знаки.

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Удине. "Дачия Арена"

: Де Пауль 23 - Орсолини 82 (пен.)

": Муссо, Бекао (Де Майо 42), Бонифаци, Нуйтинк, Н. Молина, Уолас, Арслан (Форестьери 83), Де Пауль, Стригер-Ларсен, Р. Перейра, Окака

": Скорупски, Томиясу, Сумаро (Де Сильвестри 79), Данило, Дайкс, Схутен (Сванберг 61), Сориано, Сков-Ольсен (Орсолини 61), Виньято (Поли 82), Барроу (Сансоне 61), Паласио

: Уолас 66 - Схутен 30

: Альберто Санторо