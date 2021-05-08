Конте показал лучший результат в современной Серии А - 136 побед в 200 матчах

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Интер" разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1.

Таким образом, наставник "нерадзурри" Антонио Конте одержал 136 побед в Серии А в качестве тренера. Для этого специалисту понадобилось 200 матчей у руля итальянских клубов. На этом временном отрезке Конте показал лучший результат среди всех тренеров чемпионата Италии с 1994-го года, когда за победу в Серии А начали давать три очка.

Напомним, Конте возглавил миланский клуб летом 2019-го года и привел "Интер" к чемпионству в этом году. Также в Италии Антонио работал главным тренером в туринском "Ювентусе" и "Аталанте".