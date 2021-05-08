  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте показал лучший результат в современной Серии А - 136 побед в 200 матчах
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте показал лучший результат в современной Серии А - 136 побед в 200 матчах

Италия
(1 голосов)

С 1994-го года, когда за победу стали присуждать три очка

Конте показал лучший результат в современной Серии А - 136 побед в 200 матчах

Новина українською

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Интер" разгромил "Сампдорию" со счетом 5:1.

Таким образом, наставник "нерадзурри" Антонио Конте одержал 136 побед в Серии А в качестве тренера. Для этого специалисту понадобилось 200 матчей у руля итальянских клубов. На этом временном отрезке Конте показал лучший результат среди всех тренеров чемпионата Италии с 1994-го года, когда за победу в Серии А начали давать три очка.

Напомним, Конте возглавил миланский клуб летом 2019-го года и привел "Интер" к чемпионству в этом году. Также в Италии Антонио работал главным тренером в туринском "Ювентусе" и "Аталанте".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...